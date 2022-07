Toldo corredero, pérgolas y mosquiteras para el verano, de la mano de Alustetic Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de julio de 2022, 18:02 h (CET)

El verano es una de las épocas más esperadas por las personas.

Durante esta temporada, las personas aprovechan sus jardines y terrazas para tomar un poco el sol, bañarse en la piscina y hacer reuniones familiares y con amigos. No obstante, debido a las altas temperaturas propias de la estación, resulta fundamental contar con herramientas que permitan protegerse de los rayos solares, así como también de los mosquitos que suelen abundar durante los meses veraniegos.

Una de las mejores alternativas es optar por un toldo corredero, pérgolas y mosquiteras que se pueden adquirir en tiendas como Alustetic, ubicada en la ciudad de Vilanova i la Geltrú, la cual garantiza calidad y atención personalizada.

El toldo corredero es una de las mejores alternativas para el verano El toldo corredero, disponible en Alustetic, es una excelente opción que permite disfrutar al máximo los jardines y las terrazas en verano. Lo mejor de todo es que aparte de proteger, este aporta un toque de elegancia y glamour a los espacios exteriores.

Este tipo de toldos están diseñados para cubrir grandes espacios en terrazas y patios o para obtener un espacio cubierto más robusto. Para obtener un espacio más protegido, es necesario añadir toldos verticales o cortinas entre los puntales. Hay toldos correderos de diferentes modelos y medidas y de diversos colores como blanco, plata, gris, marrón, negro, marfil, bronce, burdeos y verde. También hay variados tejidos como el Acrílico, que retienen poco el agua; el Green, que limpia y purifica el aire mediante fotocatálisis; y el Soltis 92 y el Recscreen, que son microperforados, más frescos que el acrílico y que no son resistentes al agua.

Los toldos pueden ser personalizados con o sin bambalinas, con motorización a través del mando o de una aplicación móvil, con cierre en los laterales o con veleta o sensor de viento.

Adquirir también pérgolas y mosquiteras para el verano En Alustetic cuentan con varios tipos de pérgola para cubrir las diferentes necesidades de los clientes. Entre ellas, la tensada con canalización de agua, que es de diseño italiano y que permite realizar una estructura de hasta 5 metros sin ningún puntal en medio y hasta 13 metros con uno o dos puntales. Asimismo, tienen a disposición la pérgola bioclimática, que tiene canalización y desagüe del agua a través de los puntales. Este modelo es perfecto para ampliar zonas de una casa o la terraza de un negocio. Dos de sus ventajas es que no requiere mantenimiento de lacado y se le puede instalar luces LED.

Por otro lado, las personas pueden adquirir en la tienda mosquiteras como la Bora, que protege puertas y balconeras; la enrollable, que blinda las ventanas; la Wind con tejido opaco y la Wind vertical, entre muchas otras opciones según las necesidades de cada casa.



