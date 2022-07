5 planes para una despedida de soltera original en Madrid según Monkey Donkey Comunicae

lunes, 4 de julio de 2022, 13:31 h (CET) A veces organizar una despedida de soltera puede ser una misión imposible por todas las cosas que hay que planificar. Para hacer más fácil la toma de decisiones aquí están las propuestas más originales para una despedida de soltera Una sesión de spa en un hotel con encanto: En Madrid hay hoteles increíbles que ofrecen packs de spa con experiencias gastronómicas que son todo un lujo para el cuerpo y la mente. También hay opciones de masaje y brunch o tratamientos de belleza para acabar la sesión como auténticas diosas. ¿Quién no se quiere apuntar? Un cluedo en vivo: Un misterioso asesinato sin resolver, romances imposibles, mucha intriga y secretos por ocultar son algunos de los ingredientes de un cluedo en vivo. Se trata de un juego apasionante donde los participantes se convierten en los protagonistas de una historia alucinante. En Monkey Donkey tienen increíbles cluedos inspirados en las novelas de Sherlock Holmes donde cualquiera puede ser el asesino. Una oportunidad única para comprobar cuánto se conoce a una amiga y si es posible identificar si está ocultando algo. Las risas están garantizadas cluedosenvivo.com Un concierto en una espectacular azotea con vistas: La primavera y el verano en Madrid están llenos de planes únicos. Por eso, este es el mejor momento para encontrar en la capital las mejores azoteas con música en directo. Conciertos al estilo de cantautor, música chill out o sesiones de dj son algunas de las opciones que ofrece la capital estos días. Un plan a todo ritmo. Un plan artístico: Si la novia tiene una vena creativa hay un montón de opciones que le encantarán. Desde crear un perfume personalizado, hacer un bolso a mano o incluso crear el diseño de una pieza de cerámica única son algunas de las propuestas que pueden funcionar. Las novias más alternativas pueden hasta crear su propio grafiti. Una oportunidad para tener un recuerdo físico de la despedida de soltera monkey-donkey.es/despedidas-de-soltera Una aventura llena de adrenalina: Para las más activas también hay opciones en Madrid. Desde saltar en un túnel de viento más grande de Europa, ir a un parque temático, hacer un recorrido de árbol a árbol en las alturas o practicar la escalada en el centro de Madrid. Cualquiera de estas opciones triunfará seguro entre las novias más deportistas y aventureras. Como bonus final, si se quiere hacer algo único y personal, la novia y sus amigas pueden hacerse un tatuaje conjunto para recordar ese día y celebrar la amistad.

Sea como sea la novia seguro que entre estos planes está su opción ideal para organizarle una despedida de soltera inolvidable. Ya solo queda disfrutar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.