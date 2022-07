La reforma de la Ley Concursal no reducirá las liquidaciones empresariales El administrador: figura clave para la buena resolución del concurso Redacción

lunes, 4 de julio de 2022, 10:34 h (CET) De cara a los próximos meses, está prevista la aprobación y entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal por parte del Parlamento. En principio, esta modificación se concibe como una solución a la hora de afrontar la gran cantidad de concursos que se presenten, especialmente tras el fin de la moratoria concursal. Ante esta modificación de la ley vigente, los expertos de Abencys, firma especializada en insolvencia y restructuraciones, advierten que “la insolvencia es tozuda en términos de generación de liquidez y así lo estamos comprobando con compañías que supuestamente han refinanciado y reestructurado su deuda varias veces y siguen en dificultades”.

La clave principal para entender esta reforma reside el cambio de la legislación de los procesos concursales con el objetivo de agilizar los mismos, tratando de tener opciones de detección temprana de las dificultades y reduciendo la intervención del Juzgado y de los órganos auxiliares del Juez.

Según los expertos de Abencys, pese a que esta modificación se ideó desde la Unión Europea como una medida para facilitar el proceso de reestructuración de las empresas, su trasposición puede tener en España un resultado contrario al pretendido.

Para Luis Martín, Socio del despacho, esta nueva regulación más que una ayuda, supone un peligro para las compañías en concurso. “Con la nueva Ley Concursal se priman las soluciones anticipadas y los concursos rápidos, en empresas pequeñas que se pretenden sean gestionados por los propios administradores sociales. Aunque esta reforma sea una manera de agilizar procesos y evitar un colapso judicial, a su vez causará una gestión menos eficaz de los mismos, perjudicando de esta forma la recuperación de valores de activos para atender las deudas concursales”, explica Luis Martín.

Por esta razón, de cara a los próximos meses, desde Abencys se prevé un aumento en las liquidaciones de compañías dentro del mercado español, cerrando el año con cifras récord. Según Luis Martín, “En caso de que se llegue a aprobar esta reforma tal como está redactada, esta traerá consigo un gran número de cierre de empresas que no terminarán en convenio o en una liquidación ordenada gestionada por administradores concursales”.

Ante esta situación, el despacho Abencys se reafirma en la importancia de la participación en el proceso del administrador concursal como factor clave a la hora de una buena resolución de un concurso.

En esta línea, Luis Martín apunta que, "el papel del administrador concursal prioriza la recuperación de valor para los acreedores sin perder la visión y dando opinión sobre la viabilidad, si este papel queda apartado, es posible que este objetivo no se cumpla, provocando así un aumento de empresas que no sean capaces de superar el concurso, viéndose obligadas a liquidarse con menor recuperación para los acreedores".

