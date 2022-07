Los NFT musicales, una nueva forma de monetizar la música Emprendedores de Hoy

sábado, 2 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La industria de la música está en constante evolución y se adapta a las nuevas tecnologías. Los últimos avances tienen relación con los NFT musicales, un formato que se ha consolidado como estrategia de monetización. Es decir, permiten ganar dinero con melodías, canciones y composiciones sonoras originales.

Empresas con una amplia trayectoria en el mercado musical, como LinkMusic, impulsan este novedoso modelo de negocio. Esta plataforma ha abierto una convocatoria para todos los artistas interesados en tokenizar su música y empezar a generar ingresos con ello, sin que suponga ningún coste económico ni inversión inicial por parte del artista.

La convocatoria de LinkMusic centrada en los NFT musicales LinkMusic es una red de interacción social creada con la finalidad de conectar a músicos con su audiencia. Ahora, su nuevo objetivo se concreta con la puesta en práctica de nuevas formas de generar ingresos en el mercado de los NFT (token no fungible). Estos funcionan como formato digital exclusivo que puede ser adquirido por un comprador con total validez, protección legal y certificado de autenticidad, pese a ser un objeto no físico. Esta forma de negocio se basa en la misma tecnología que las criptomonedas.

La propuesta de LinkMusic sigue esta tendencia para proporcionar a músicos, compositores, productores y compañías de la industria musical una oportunidad de negocio rentable y efectiva. Mediante la tokenización de su música pueden comercializar sus producciones musicales de nuevas manera, en el mercado NFT.

De esta forma, cualquier creador puede conectar con sus fans o con nuevos públicos ofreciendo su música en forma de NFT. De esta manera, se les da pertenencia y se propicia una experiencia única con la adquisición de cada pieza. LinkMusic se ha unido con Xave, una plataforma de entretenimiento virtual basada en blockchain, para recibir las creaciones musicales interesadas en sumarse a esta nueva opción de monetización.

Monetizar música con NFT es posible gracias a la alianza entre LinkMusic y Xave LinkMusic y Xave cuentan con la experiencia necesaria para comercializar música eficazmente. Estas compañías ofrecen un tratamiento estricto, orgánico y personalizado para cada artista interesado.

Cualquier artista puede solicitar su candidatura. Si cumple con los requisitos correspondientes, se pondrán en contacto y, desde ese momento, un equipo de creativos y ejecutivos ofrecerán un acompañamiento integral, asesoría y guía en todo el proceso de creación de NFT. La explotación de esta nueva tecnología puede llegar a ser muy beneficiosa para el músico, dado que no supone ningún tipo de inversión económica por su parte.

LinkMusic y Xave señalan que todos los artistas están en igualdad de condiciones y tienen la misma oportunidad de sumarse a esta convocatoria. No importa si el interesado es un músico consagrado o uno emergente, estas empresas pueden asesorarlos de forma personalizada.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Campamentos de artes escénicas para que los más pequeños disfruten de un verano único, con Welcome Art Cómo diseñar una reforma de vivienda desde la neuroarquitectura Recuperación y prevención de lesiones con la fisioterapia deportiva de eFISIO Cachorros Del Valle, criadero profesional con multitud de razas de perros Mumico, una firma de alpargatas diferente