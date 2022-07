Conseguir la hipoteca 100 % financiación, de la mano de Hipoteclick Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de julio de 2022, 12:53 h (CET)

Actualmente, el mercado inmobiliario cuenta con una gran cantidad de ofertas, por lo que conseguir la vivienda soñada es cada vez más sencillo. A la hora de adentrarse en la compraventa, suele suceder que el precio supera los ahorros y un préstamo común cubre hasta un 80 % del coste total.

Conseguir una hipoteca 100 % financiación es posible con Hipoteclick, esta empresa cuenta con un equipo de consultores expertos que analizan cada caso y ayudan a alcanzar una hipoteca al 100 %.

Procedimiento para solicitar una hipoteca al 100 % Independientemente de la ciudad, adquirir una vivienda abarca una gran inversión y gastos en los procesos de compra, por lo que solicitar una financiación es una de las opciones más utilizadas en la actualidad. En este sentido, una hipoteca completa puede ayudar a cubrir la totalidad del coste de la vivienda, pero, además, existe la posibilidad de solicitar hasta un 110 % para cancelar estos gastos.

Por su parte, para conseguir una hipoteca de este estilo, es sumamente importante contar con un perfil crediticio intachable, esto se refiere a que la relación del titular con las instituciones bancarias esté en perfectas condiciones, como, por ejemplo, que todos los préstamos anteriores hayan sido cancelados a tiempo. De modo idéntico, se tiene la creencia de que este tipo de crédito se otorga a las personas que cuentan con un gran sueldo mensual y, si bien es un punto positivo, existen otros factores que impulsa la obtención completa, como la relación entre ingresos y cuota hipotecaria.

Para estos casos, también se toma en consideración la estabilidad laboral a largo plazo, que la edad del solicitante no llegue a mayor de 80 años en el proceso de cancelación, aunque no es determinante, el tipo de vivienda y que su tasación sea superior al precio del mercado.

Asesoría profesional para conseguir una mejor hipoteca Es bien sabido que este tipo de hipotecas son complicadas de adquirir, por lo que contar con un asesoramiento es clave para saber si el perfil es apto y poder alcanzar los requisitos exigidos. Tal es el caso de Hipoteclick, que se encarga de realizar un análisis gratuito en menos de 24 horas, con base en la información financiera y laboral. De esta manera, los consultores pueden trabajar junto al cliente para negociar con los mejores bancos y así conseguir una hipoteca acorde o una mejores condiciones, como puede ser el tipo de interés.

En definitiva, si el perfil del solicitante está acorde, la consultoría profesional se encarga de conseguir la hipoteca 100 % financiación, además, el agente realiza todo el proceso de gestión para que el candidato solo deba firmar. Hipoteclick cuenta con un sitio web en el que se encuentra toda la información para conseguir una la hipoteca 100 %.



