IMF CAPITOL proyecta en Valencia un innovador centro de 8.000 m2 para la nueva FP que demandan las empresas

viernes, 1 de julio de 2022, 14:35 h (CET) El grupo educativo IMF Smart Education, que incorporó los dos centros de referencia de Valencia en el sector de la Formación Profesional (Capitol y Rodrigo-Giorgeta), va a crear el primer espacio inteligente de FP en el céntrico edificio de Telefónica de la capital del Turia, mediante una experiencia educativa que integrará conocimiento, habilidades y práctica en un entorno de alto nivel tecnológico, siguiendo su modelo basado en la excelencia académica, la reputación y la elevada empleabilidad El espacio será un referente a nivel nacional por sus características e impartirá alguno de sus prestigiosos ciclos formativos como Marketing & Publicidad, Logística, Comercio Internacional, Educación Infantil o Integración Social, junto con nuevos grados adaptados a las necesidades que el mercado laboral demanda con la transformación digital como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Data o el Metaverso. Los estudiantes podrán construir su propio itinerario formativo con acceso a certificaciones profesionales de alta demanda y especialidades en las titulaciones que actualmente IMF Smart Education tiene codesarrolladas con líderes de la industria tales como Deloitte, INDRA, Great Place To Work o EY.

El proyecto, que mantendrá la piel de acero exterior del emblemático edificio de la calle San Vicente 148, prevé crear en sus más de 8.000 metros cuadrados espacios interiores vanguardistas con amplias instalaciones e innovadoras tecnologías, gracias a la colaboración de las empresas que apuesten por el patrocinio y la mentorización de los ciclos formativos.

IMF Capitol se convertirá de esta forma en el primer centro inteligente de España que dará respuesta al imparable auge de la Formación Profesional, con un continente y unos contenidos educativos a la altura de las mejores escuelas de negocio.

Este desarrollo expresa el interés del grupo por potenciar su presencia en Valencia y desarrollar el talento en uno de los ecosistemas empresariales más atractivos del país y con un gran potencial económico. Es una apuesta decidida por la educación de excelencia, la tecnología, el respeto por el Medio Ambiente y la Innovación, en sus más amplios sentidos.

IMF, líder en el sector educativo

El grupo educativo español IMF Smart Education, que ya ha formado a más de 145.000 profesionales en Europa y Latinoamérica desde hace más de 20 años, ha apostado por la FP de calidad, tanto en España como a nivel internacional, mediante la creación de nuevos centros de referencia y metodologías basadas en la innovación, la excelencia académica y la mentorización del alumnado, como actualmente se hace en IMF Capitol y RG, y como se hará en breve en el nuevo centro del grupo en Valencia.

Según el CEO de IMF Smart Education, Conrado Briceño, “el auge de la FP sigue desarrollándose a un nivel sin precedentes, equiparándose a los estudios universitarios, respondiendo a la necesidad de combatir el desempleo juvenil y fomentando la especialización laboral. Para llegar a este fin, es fundamental conocer la situación económica y laboral de cada región con una visión nacional e internacional. Y la incorporación de este “edificio Smart” en Valencia nos permitirá aplicar nuestro modelo de excelencia educativa en la región, impulsando la formación, la innovación y fortaleciendo el tejido empresarial”.

La propuesta estratégica cuenta con un portfolio de más de 24 programas, siendo un centro nacional de referencia para la formación nacional e internacional gracias a los programas Erasmus+ y la formación a distancia a nivel internacional. Además, permitirá una amplia oferta académica para estudiantes en múltiples países de latinoamerica en programas oficiales, que ofrecen la posibilidad de dar acceso a universidades españolas tanto online como presenciales.

Sobre IMF

IMF Smart Education es un grupo educativo multinacional, participado mayoritariamente por CAPZA, inversor internacional en empresas de tamaño mediano en Europa que ha realizado múltiples inversiones en el sector educativo. IMF cuenta con más de 20 años de experiencia en los que ha formado a más de 145.000 estudiantes de 109 países, estando comprometido con la formación integral de jóvenes y profesionales maximizando su empleabilidad y desarrollo de carrera en permanente vinculación con la empresa y la sociedad en general. IMF es la Smart Education destinada a las personas que lideran el cambio mediante un impacto real en todos los niveles de la sociedad anclada en los valores de innovación, accesibilidad y flexibilidad. La institución ha apostado desde sus orígenes por una educación de calidad, creando itinerarios formativos adaptados a las necesidades del estudiante gracias a un amplio catálogo de más de 170 titulaciones entre los que se encuentran grados, másteres oficiales y profesionales, ciclos formativos de grado superior y más de 900 cursos impartidos por un claustro de doctores y profesionales en activo con amplia experiencia en cada uno de sus sectores. En la actualidad, dispone de sedes en Latinoamérica, Europa y tiene acuerdos de colaboración con Universidades Internacionales de prestigio.

