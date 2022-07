La marca The Indian Face triunfa en Chile con sus camisetas y gafas de sol Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de julio de 2022, 11:27 h (CET)

Una marca triunfa en el mercado cuando es capaz de crear un vínculo especial con el cliente, permitiendo que este se sienta identificado con el producto y cubra sus necesidades.

Muestra de ello ha sido el éxito que ha tenido The Indian Face en el mercado chileno.

A través de su marca Indian, la empresa española ha logrado inspirar y crecer en popularidad con un concepto de moda deportiva diferente que combina calidad, diseño e identidad. Sus modelos de camisetas y gafas de sol se han convertido en piezas infaltables para los apasionados por el espíritu libre, la aventura y los deportes extremos.

El éxito de The Indian Face, la marca para las personas aventureras The Indian Face surgió hace 15 años como una alternativa en el mercado para la venta de ropa y complementos deportivos para mujeres y hombres apasionados por el mundo de los deportes extremos y estilo de vida free. Siendo perseverantes en su estilo, se han ganado el reconocimiento en la industria de la moda en Chile, estableciéndose como una de las ofertas más competitivas en el mercado de accesorios.

Bajo el lema “Born to be free” o nacido para ser libre, la marca representa el amor por la vida y la libertad, acentuando el perfil de las personas con espíritu aventurero y valiente, fuertes y arriesgadas, que buscan prendas y accesorios de primera calidad con estilos urbanos. Todos estos factores han hecho que los latinoamericanos, amantes del deporte, elijan los productos de The Indian Face sobre otras importantes marcas del sector.

La fama que ha ganado marca, también se ha extendido alrededor de otros continentes como Europa, Asia y Oceanía, teniendo presencia de venta directa activa en 30 países.

Camisetas y gafas de sol de calidad para todos los gustos La tienda cuenta con un amplio catálogo de camisetas deportivas elaboradas con algodón y en diversos colores, adaptadas a todo tipo de gustos y estilos de su clientela. Cada pieza lleva el logotipo de The Indian Face, para representar los valores del espíritu indio y la naturaleza, con el fin de hacer que las personas se sientan vivas.

Otro de los productos que ha logrado gran aceptación es su línea de gafas de sol polarizadas con monturas fabricadas a partir de policarbonato de alta densidad, lo que les permite ser más ligeras y resistentes. Dentro del catálogo se dejan ver monturas unisex ultraligeras en diversos colores como negro, azul, verde y rojo, así como modelos estampados de animal print. Además, son fabricadas con tecnología TAC FULL HD que les permite una visión más nítida en diversas condiciones de luz, reduciendo la fatiga y el cansancio visual.

Todos estos aspectos hacen de The Indian Face una de las marcas referentes en el mercado de la moda deportiva tanto para mujeres como para hombres, propagando su carácter espontáneo e irreverente en diversas partes del mundo.



