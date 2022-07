Full & Briss ofrece descuentos en su exclusivo catálogo de pashminas y fulares Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 17:49 h (CET)

Un look elegante depende de la calidad y el estilo de la ropa que se vista, pero también de los accesorios que se escojan. Full & Briss es una marca experta en el diseño y venta de fulares y pashmina exclusivos, ideales para completar cualquier vestimenta. Trabajan con tejidos de gran calidad, como la seda natural, el cachemir y la lana, que aportan un tacto agradable que no daña la piel. Además, el artista contemporáneo José María Bea Hidalgo está al cargo de los diseños y se encarga de crear piezas originales y llamativas que combinan con cualquier oufit.

Descuentos en los productos exclusivos de Full & Briss Las pashminas y los fulares de Full & Briss destacan gracias a su alta calidad y buen precio. Tanto los artículos fabricados con lana como los de cachemir son complementos atemporales, elegantes y originales que ya se pueden encontrar en los catálogos de otoño e invierno de este año. Por eso, este es un buen momento para empezar a planear el armario de la próxima temporada.

La marca, además, ha lanzado algunos descuentos que los interesados pueden aprovechar. Por ejemplo, cada uno de estos productos cuenta con un 20 % de descuento directo. Por otro lado, ofrecen también un 15 % de descuento en todo su catálogo para quienes se suscriban a su newsletter. Con esta suscripción, fácil de hacer a través de su página web, los usuarios acceden a recibir en su correo electrónico información sobre las novedades de la empresa en prendas y otros servicios.

Por qué comprar en Full & Briss Lo que diferencia a Full & Briss de otras marcas es el trato que el fabricante da a cada tejido. Durante tres generaciones, este ha probado su profesionalidad y distinción en el sector, trabajando siempre de forma meticulosa y con materiales 100 % naturales. Además, estas prendas se hacen aún más elegantes y exclusivas por el trabajo del diseñador y artista contemporáneo José María Bea Hidalgo. Sus obras son reconocidas a nivel mundial y ha participado en el libro Arte Contemporáneo Gallery 360, sobre el panorama artístico actual. El trabajo de los profesionales de Full & Briss y su variedad en pashminas y fulares para todos los estilos convierten a esta firma en un referente de los complementos de lujo.

Todos sus productos se pueden comprar desde la tienda online y el envío a España y Portugal es totalmente gratuito, recibiéndolo en menos de 48 horas.



