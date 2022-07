Los reconocimientos médicos son fundamentales para la práctica del buceo, por la Dra. Clara Beltrán Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 17:47 h (CET)

El buceo es una actividad que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos de salud y entrenamiento, ya sea para su práctica deportiva profesional o de manera recreativa. En la siguiente entrevista, la Dra. Clara Beltrán de Yturriaga, directora médica y gerente del centro médico Altiorem, especializado en Medicina Subacuática y Otorrinolaringología en Madrid, explica cuáles son las normativas vigentes, las contraindicaciones para la realización de este deporte y los problemas de salud más comunes vinculados a él.

Según las disposiciones legales vigentes hoy en día, ¿Cuáles son las condiciones con las que debe cumplir un buceador? ¿Son las mismas para los aficionados y para los profesionales?

La normativa sobre las condiciones de seguridad de las actividades de buceo se ha visto modificada hace poco, rigiéndose en el momento actual por el Real Decreto 550/2020 de 2 de junio. En él se especifica que existen unas condiciones generales que debe cumplir todo buceador, ya sea recreativo, deportivo o profesional, como tener una edad mínima y un buen estado de salud, además de disponer de la formación adecuada y de los medios necesarios. La citada normativa también regula las condiciones de seguridad específicas para cada tipo de buceo, adecuándose a las características diferenciales de cada uno de ellos, según su propósito, complejidad técnica, tiempo, profundidad, etc. Sin embargo, me gustaría dejar claro que, aunque la normativa sea diferente, los requisitos físicos y las contraindicaciones médicas son similares para todos los tipos de buceadores.

¿Hay diagnósticos que suponen un impedimento a la hora de practicar buceo? ¿Cuáles son? ¿Se pueden revertir?

Son contraindicaciones para el buceo todas las patologías que puedan impedir la realización del mismo como por ejemplo tener una traqueotomía, aquellas afecciones que puedan poner en riesgo la seguridad del buceador o de su equipo como las enfermedades que ocasionan pérdidas de conocimiento, las alteraciones que puedan aumentar los efectos indeseables del buceo sobre el organismo como una insuficiencia de la trompa de Eustaquio y las enfermedades hematológicas. Las condiciones médicas que pueden predisponer a tener accidentes de buceo, entre las que puede mencionarse la presencia de un foramen oval permeable, también están contraindicadas.

Algunas de estas contraindicaciones, como es el caso de una epilepsia, son absolutas y permanentes. Sin embargo, hay patologías que constituyen contraindicaciones absolutas, pero reversibles, como es el caso de una traqueotomía que se cierre, o un asma que se cure. Otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, se consideran contraindicaciones relativas, ya que si están bien controladas pueden permitir el buceo. En estos casos es importantísimo que el buceador esté bien informado y asuma de manera responsable el riesgo adicional inherente a su condición médica.

¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes que pueden tener su origen en la práctica del buceo? ¿Es posible tratarlos o curarlos?

El barotrauma de oído medio es, a mucha distancia del resto, el problema de salud que con mayor frecuencia se produce como consecuencia de la práctica de buceo. A continuación, se encuentran la enfermedad descompresiva y el barotrauma de oído interno y de senos paranasales.

En todos los casos, es de suma importancia el diagnóstico y el tratamiento precoz para disminuir la probabilidad de secuelas. Más importante aún es prevenir al máximo posibles accidentes mediante la realización de un reconocimiento médico específico periódico, el aprendizaje y entrenamiento de las técnicas de buceo y el respeto de las normas de seguridad.

¿En qué consisten los servicios de medicina subacuática de Altiorem?

En Altiorem realizamos reconocimientos médicos de buceo previos al inicio de la práctica de esta actividad, para tratar de identificar los problemas de salud que pudieran afectar a la seguridad del buceador. También tratamos médica y/o quirúrgicamente todas las alteraciones de la esfera otorrinolaringológica cuya mejoría pueda ayudar a bucear con mayor confort y seguridad y asesoramos sobre las patologías de otras especialidades que puedan interferir en el buceo.

¿Cada cuánto tiempo es necesario que los buceadores, o los que aspiran a serlo, realicen un control?

En el caso de buceadores activos, se recomienda una revisión anual o después de haber sufrido alguna enfermedad (por ejemplo, covid). Esta recomendación, además, es preceptiva para buceadores mayores con patologías de base o factores de riesgo cardiovascular, tales como edad superior a 45 años, sobrepeso, hábito tabáquico, hipercolesterolemia o hipertensión arterial. Asimismo, es aconsejable una revisión después de un periodo prolongado sin haber buceado.

Siguiendo los consejos de la Dra. Clara Beltrán, toda persona interesada en la práctica de este deporte debe someterse a reconocimientos médicos de buceo antes de comenzar con el entrenamiento y la actividad. En este sentido, Altiorem cuenta con un equipo profesional experimentado que es capaz de prevenir o tratar distintos problemas de salud derivados del buceo. Para disfrutar al máximo de una actividad que supone experiencias únicas bajo ríos, lagos, mares u océanos es necesario cumplir con lo que dictan las leyes y recomiendan los médicos especialistas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Full & Briss ofrece descuentos en su exclusivo catálogo de pashminas y fulares Los reconocimientos médicos son fundamentales para la práctica del buceo, por la Dra. Clara Beltrán Dcore sobre las tendencias actuales en las reformas del hogar Tratamiento pre y post implante capilar de la mano de Wiotech España Barcelona Construcción presenta los beneficios de las casas prefabricadas Barcelona