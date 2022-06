Corbata made in Utrera con ediciones limitadas, de la mano de Mate Brand Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 17:12 h (CET)

La corbata es un complemento que nunca pasa de moda. Hay muchos tipos de materiales y diseños, pudiendo encontrar una ideal para cada evento.

Este accesorio puede hacer causar una buena primera impresión y aporta elegancia a cualquier look. Por este motivo, es importante saber escoger qué corbata queda mejor.

La marca Mate Brand vende corbatas con diferentes estampados, fabricadas a mano en Sevilla. Cualquier persona que esté buscando su corbata perfecta, puede acceder a su sitio web y visitar todo el catálogo disponible.

Salvador de Quinta, el emprendedor que tuvo la idea A Salvador de Quinta siempre le llamó la atención el mundo de la moda. Investigando sobre el mismo y conociendo sus dificultades, decidió dar el paso de emprender una empresa y salir de su zona de confort, cumpliendo su sueño de dedicarse a este sector. Empezó haciendo corbatas hechas a mano, de confecciones únicas y originales, bajo la firma Mate Brand.

Sin embargo, durante los inicios del negocio, llegó la pandemia mundial del covid, cambiando los paradigmas y haciendo que las oficinas se cerraran y que las personas no pudiesen ir a eventos ni encontrarse en lugares públicos. Por eso, el emprendedor –oriundo de Utrera, Sevilla– vio una solución y una nueva posibilidad de expansión reinventándose para sus clientes.

Comercio local y slow fashion A la hora de reinventarse y encontrar una nueva salida, la firma Mate Brand vio que el contexto tras la pandemia obligaba a las personas a mantenerse en sus hogares y comprar online. Por eso, lanzó su página web. Además, Mate Brandcomenzó a confeccionar ropa casual para el uso cotidiano, de buena calidad y utilizando materia prima sostenible, asegurando siempre el cuidado del medioambiente y la duración de la prenda, con mayor sostenibilidad y ahorro para sus clientes.

Mate Brand confecciona sus prendas bajo el lema de la originalidad y las ediciones limitadas, promoviendo elslow fashion y permitiendo al cliente vestir con prendas únicas y originales, garantizando una mayor exclusividad. El cliente puede contactar con la firma mediante su web, para tener un diseño personalizado que se adecúe a su persona, logrando una exclusividad única que Mate Brand permite y perfecciona día a día. La marca sevillana utiliza siempre proveedores y fabricantes de la zona, apostando por la economía local.

La solidaridad es uno de los pilares de Mate Brand, por eso un 5 % de sus beneficios se donan trimestralmente a Cáritas. Con lo cual, no solo ofrece un producto de calidad o a la moda, sino que también brinda la posibilidad de ayudar a quienes más lo necesitan.



