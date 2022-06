El Viso de Villalbilla, la nueva zona residencial de moda en Madrid Emprendedores de Hoy

Vivir en Madrid es tener una buena calidad de vida, ya que se puede tener todo al alcance. Se puede disfrutar de una enorme actividad comercial, descubrir nuevos sitios, cruzarse con personas de diferentes culturas y muchos más beneficios.

Entre las mejores zonas para vivir en Madrid se encuentra el Viso de Villalbilla, un lugar donde se respira tranquilidad. Allí es posible olvidarse del bullicio y las prisas de la ciudad, a la vez que se disfruta de la comodidad de llegar al centro de Madrid en escasos minutos.

Para quienes quieren comprar casa en Madrid, Aura Villalbilla es una excelente opción. Se trata de un proyecto residencial gestionado por Zanda Homes, el cual consta de 70 viviendas desarrolladas en una exclusiva urbanización y está ubicado en el Viso de Villalbilla.

Un gran entorno natural que rodea la zona residencial El Viso es una de las zonas con mayor proyección y desarrollo residencial no solo en la Villalbilla, sino en toda la Comunidad de Madrid y esto se debe al perfecto equilibrio que hay entre las urbanizaciones y el entorno natural de la zona, además de disponer de supermercados, espacios deportivos, comercios y restaurantes, entre otros muchos servicios.

En tan solo 10 minutos en coche, se llega a la histórica ciudad de Alcalá de Henares y en 30 minutos es posible visitar el centro de Madrid.

Aura es un proyecto que va a desarrollarse en una manzana completa en el Viso de Villalbilla, dando el mayor protagonismo al espacio central en el que predominan las áreas con vegetación, una pista de pádel, espacios para juegos infantiles y una amplia piscina para adultos y otra piscina infantil. Unas zonas comunes perfectas para encuentros sociales, pasar ratos de ocio, descansar o simplemente tener momentos de tranquilidad.

El proyecto se completa con una planta de sótanos de garajes y trasteros para todas las viviendas.

¿Cómo son las casas de Aura Villalbilla? Para adaptarse a las necesidades de espacio de todas las familias, las viviendas de Aura Villalbilla constan de 2 a 4 dormitorios. Además, el proyecto permite elegir entre la opción de cocina independiente o integrada al salón para adaptar la zona de estar a cada estilo de vida.

La memoria de calidades ofrece distintas alternativas de colores en paredes, suelos y alicatados de la vivienda y da la posibilidad de elegir entre varias mejoras para tener la casa que siempre has soñado.

En lo que respecta a las fachadas, son configuradas con un enfoque específico, de acuerdo con los usos interiores. De día, las estancias se ubican tras las fachadas acristaladas que ofrecen transparencia entre los espacios interiores y el entorno. En cambio, de noche los espacios tienen una apariencia menos permeable.

Aura Villalbilla representa una muy buena opción para comprar casa en Madrid. Su ubicación estratégica y sus áreas comunes aportan todo lo necesario para vivir de manera tranquila y con todas las comodidades.



