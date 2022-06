Seguros de iPhone: Tendencia de robos en los últimos años y cómo hacerle frente

El teléfono móvil es uno de los bienes más importantes para una persona, hoy en día. Desde este pequeño aparato se realizan acciones cotidianas como conversaciones con familiares, compras o conocer el horario del próximo autobús. Es un artilugio que ha ganado en importancia y uso, lo que conlleva sus riesgos. Pese a su uso general y la gran cantidad de aparatos disponibles, los robos de teléfonos móviles se mantienen, especialmente entre los productos más llamativos y de calidad alta. Por ello cada vez más usuarios deciden contratar un seguro de iphone online como vía para estar tranquilos y saber que, ante cualquier incidencia o problema de este tipo, se sienten cubiertos económicamente y con la garantía de que seguirán teniendo un producto similar.

Los datos que aporta la Policía apuntan a que en España se roban unos 200 teléfonos móviles cada día, lo que en términos absolutos se traduce en cerca de 80.000 de unidades al año. Un porcentaje, cada vez más alto, de ellos se recuperan, gracias a la tecnología y a los mecanismos de protección como la activación del GPS o la imposibilidad de utilizar el aparato para el ladrón. No obstante, la mayoría de aquellos que se recuperan están en unas condiciones pésimas, pues las limitaciones para su uso no son incompatibles con el despiece en piezas. En cualquier caso, hay un alta cantidad de los Smartphone robados que no se recuperan y aquellos que vuelven a su propietario, no lo hacen en las condiciones óptimas.



Ante esta situación, la solución pasa por la contratación de un seguro privado para hacer frente a este riesgo. Es un pequeño coste que se divide de forma periódica o anualmente, y que sirve de garantía ante un percance inesperado. La marca iPhone es la más cotizada entre los ladrones, si bien cabe recordar que el riesgo no está únicamente en la posibilidad del robo. Las roturas de pantalla, los daños por la entrada de líquidos, un golpe o un fallo mecánico son también situaciones habituales que afectan a este tipo de aparatos. Todas ellas se contemplan en los seguros más completos, como la propuesta Clink, de Zurich, que además ha lanzado una campaña para ofrecer un seguro de iPhone de garantías y buen precio.



La ventaja de este tipo de garantías es que el usuario puede elegir las condiciones a su medida, en una idea personalizada que tiene, de esta manera, en cuenta las necesidades de cada consumidor, así como las características del teléfono móvil. El proceso es muy sencillo y se realiza de forma completamente online. En primer lugar hay que seleccionar la marca del dispositivo, como paso previo para seleccionar la modalidad del seguro. El pago se realiza por vía telemática y tras cumplimentar varias sencillas solicitudes de la compañía de seguros, el teléfono ya se encuentra asegurado.



El proceso posterior, relacionado con la renovación o la apertura de alguna incidencia, también se realiza de forma telemática. Incluso está la posibilidad de desactivar el seguro y volverlo a activar en cualquier momento, mediante un simple click. El usuario personaliza así todo el proceso y encuentra en este canal una vía rápida, segura y sencilla para asegurar su Smartphone.