¿Qué conocimientos adquirirá un alumno en el Curso de Manipulador de Alimentos impartido por Academia Damito?

miércoles, 29 de junio de 2022, 18:15 h (CET)

Obtener un certificado de manipulación de alimentos es sinónimo de contar con un documento que mostrará ante cualquier autoridad sanitaria, que quien lo posee ha recibido una formación especializada en seguridad alimentaria. Estar en posesión de este documento es una garantía de que la persona conoce todo lo relacionado con las buenas prácticas, higiene y tareas asociadas a la manipulación de alimentos.

Hoy en día, el curso de manipulador de alimentos se puede realizar de forma online a través de Damito Formación la cual otorga a quien finalice la formación una certificación oficial válida para toda España y cualquier otro país de la Unión Europea, algo que hará que sus oportunidades laborales sean aún mayores.

Una certificación necesaria y de carácter obligatorio Según lo establecido por la Unión Europea, es de carácter obligatorio que quienes trabajen en el sector alimentario y la hostelería cuenten con un certificado de manipulador de alimentos.

Para lograr la certificación, la persona tendrá que realizar un curso en el que aprenderá todo lo relacionado con este tema, desde las causas de una intoxicación bacteriana y las intoxicaciones alimentarias, hasta cómo manipular los alimentos adecuadamente y cómo debe ser su higiene. Esto se hace con el fin de asegurar que los consumidores tengan siempre la tranquilidad de que los alimentos que llegan a su mesa cumplen con los estándares de seguridad necesarios y que no representan un riesgo para su salud. En el caso de Damito Formación, el Curso de Manipulador de Alimentos es totalmente gratuito, 100% online, adaptado a la Normativa Actual Nacional y Europea, con un tutor online garantizado y envío al instante de una certificación oficial avalada por el Gobierno de España y la UE una vez finalizado el curso exitosamente.

Usos del Curso de Manipulador de Alimentos de Damito Formación Realizando el Curso de Manipulador de Alimentos y obteniendo el certificado, la persona podrá aumentar sus probabilidades de encontrar trabajo en el sector alimentario, de hostelería y restauración. Además, habrá recibido una importante formación que le permitirá usar sus conocimientos adquiridos para distintas labores. Por ejemplo, podrá concienciar a los demás sobre los peligros potenciales de la industria alimentaria, aplicar medidas preventivas y eficientes para evitar la contaminación de los alimentos, e identificar con precisión y mantener bajo control los factores que puedan hacer de un alimento, un peligro para la salud.

Por otro lado, también estará capacitado para orientar a otros sobre la correcta manipulación de alimentos, garantizar una adecuada higiene de los mismos, y por supuesto, cumplir con la normativa actual.

En el sitio web del Curso de Manipulador de Alimentos de Damito Formación se encuentra toda la información acerca de esta formación, las unidades de estudio, el contenido de cada unidad, etc. Además, habrá un link a través del cual la persona podrá matricularse y comenzar su formación para recibir esta certificación.



