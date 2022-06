Las gafas de madera de zebrano y de olivo Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 15:58 h (CET)

Unos de los principales productos comercializados dentro de la industria óptica para ser usados como complemento de moda o para tratar deficiencias visuales son las gafas.

En la fabricación de los marcos de las gafas, se pueden emplear diferentes tipos de materiales, siendo uno de los más utilizados la madera. Actualmente, la madera es la base de los productos de empresas como Castor Sunglasses, la cual presenta colecciones de gafas sostenibles de madera de zebrano y olivo.

Una tendencia sostenible adoptada por Castor Sunglasses: las gafas de madera Hoy en día, la sostenibilidad es uno de los pilares de los movimientos que velan por proteger el medioambiente y crear una cultura de cuidado hacia la naturaleza y los recursos naturales. Por esta razón, muchas empresas se suman a esta tendencia, empleando cada vez más materiales que no ocasionen daño al ambiente en ninguna forma. Entre estas empresas, destaca Castor Sunglasses como fabricante de gafas de sol hechas completamente con madera de zebrano y de olivo.

Estos tipos de madera añaden al producto la densidad, resistencia ante impactos y belleza que distingue a todos los modelos presentados. Cada uno de estos ha sido fabricado de forma manual en un cuidadoso proceso que combina diferentes capas de madera.

Asimismo, el pulido de este material también se realiza manualmente usando un sellador natural que protege las gafas contra el sudor y el agua. Además, utilizan bisagras de resorte de acero inoxidable, las cuales se adaptan fácilmente a cualquier tipo de rostro, pudiendo abrirse y cerrarse sin el riesgo de romperse.

Los beneficios de llevar gafas o lentes con marcos de madera Actualmente, se pueden encontrar en las ópticas una gran variedad de gafas creadas con diferentes materiales como acetato, aluminio y metal. Sin embargo, las gafas o anteojos de madera han cobrado importancia en los últimos años y se han convertido en un producto de preferencia en la moda actual. Además de la moda, existen razones médicas para el uso de estos productos y es que la madera no produce reacciones alérgicas por el hecho de tratarse de un material 100 % natural.

Por otro lado, los marcos elaborados en madera son considerablemente livianos, por lo cual disminuyen el cansancio por su uso y aportan gran comodidad. Finalmente, cabe destacar que en cuanto a la elegancia destaca este tipo de gafas, entre las otras. Definitivamente, la madera le otorga una esencia única y distintiva a este producto, razón por la cual en Castor Sunglasses tienen su propia galería de gafas de madera. Esta empresa presenta una línea con más de 300 modelos distintos a los que añade también marcos ópticos de madera.

Castor Sunglasses se hace eco del desarrollo sostenible al impulsar su propia colección de gafas y lentes ópticos de madera de olivo y zebrano. Con esto no solo presenta al mercado un excelente elemento de moda, sino que garantiza a sus clientes un producto duradero que contribuye con la preservación del planeta.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.