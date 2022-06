Jorge Ramón Web, el actor, cómico e influencer de moda cuenta cómo ha sido su trayectoria

El actor y cómico Jorge Ramón Web se define a sí mismo en sus perfiles como cantante de ducha. Asimismo, es creador de contenido y cuenta con una gran comunidad en las redes sociales.

¿Cómo empezaste tu carrera como actor y cómico?

La verdad es que desde que era pequeño me ha gustado el humor, se podría decir que era el “graciosillo” de la clase. Por otro lado, era y soy muy fan del cine, todas las semanas casi sin fallo voy al cine, desde que era niño, por lo que me di cuenta de que eran dos grandes pasiones de las que quería hacer mi futuro. Con 14 años me apunté a teatro y ahí comencé mis estudios y formación como actor.

¿Qué es lo que más destacarías sobre tu perfil?

Por encima de todo, si tuviera que destacar algo es que es un perfil con el cual puedes empatizar. Mis vídeos tratan de situaciones que seguro que le han pasado a muchísimas personas. Además, permiten echarse un buen rato y unas risas con mi forma de proyectarlos…

Tu sentido del humor tiene reconocimiento y éxito en las redes sociales, ¿en qué se diferencia del resto de cómicos?

Mi humor se diferencia del resto principalmente porque es un humor muy variado y también sin filtro y sin barreras, obviamente sin pasarme de la línea ni faltando el respeto a nadie. Para mí, es la clave para diferenciarte y ofrecer contenido de valor que llegue a la gente.

Además, en tus redes te describes como cantante de ducha. ¿Cuándo descubriste la música y qué es lo que más te gusta?

¡La música la descubrí con la introducción de los Teletubbies con 1 año! Hablando en serio, la música me ha encantado y ha hecho que monte unos conciertos increíbles en la ducha desde que tengo uso de razón. Fue en 2021 cuando quise empezar a componer y cantar. He creado canciones de las que estoy orgulloso y estoy seguro de que van a ser un éxito. Además, esta pasión por la música me ha permitido hacer colaboraciones con cantantes muy reconocidos que seguramente en breve verán la luz.

¿Cómo empezaste en redes sociales?

Mi comienzo en las redes sociales fue todo un periplo, había tenido varios canales de YouTube desde los 12 años que no acababan de cuajar y fue a los 16 años cuando empecé a hacer el estilo de vídeos cortos de humor que sigo haciendo a día de hoy.

El primer mes de compartir estos vídeos en mi cuenta de Instagram “JorgeRamonWeb” empecé a tener buena repercusión y aceptación en la plataforma, siguiéndome ya miles de personas.

Cuentas con 483.000 seguidores en la plataforma Instagram. ¿Cómo te diste cuenta de que tu contenido era capaz de formar esta gran comunidad?

Me di cuenta rápido debido a que despegó muy fuerte el número de seguidores y me centré en esa línea editorial, que no solo era una línea que les gustara a mis seguidores, sino que yo personalmente me sentía muy cómodo en ese registro. Obviamente, con el tiempo, me he ido reciclando pudiendo trabajar de forma holgada en cualquier tipo de registro.

¿Cómo es el planteamiento para la creación de los contenidos que compartes en redes? ¿De dónde surgen las diferentes ideas de los contenidos?

La mayoría de vídeos que hago en Instagram son porque me han pasado esas situaciones o le han pasado alguien cercano a mí. También otras veces doy paso a mi locura y mi imaginación para hacer un guion de algo, pero estas son las tres bases de mis vídeos.

¿Cuál crees que es la razón del éxito de tus publicaciones?

La razón de mi éxito en redes sociales principalmente se la debo a mis seguidores. Personalmente, estoy convencido de que ha sido la constancia lo que me ha permitido llegar hasta aquí y algo determinante es que la gente se vea reflejada en los vídeos de humor que hago.

El contenido que elaboras es diverso, pero el humor tiene una gran cabida en tu perfil. ¿Por qué? ¿Qué crees que aportan los vídeos humorísticos en las redes sociales?

Pienso que los vídeos de humor en redes sociales, a diferencia de otros estilos de perfiles, son los perfiles más reales. Estos pueden hacer que de verdad una persona se olvide de sus problemas, inseguridades e incluso envidias que pueden patrocinar otras cuentas de Instagram y que se pueda reír e incluso empezar conversaciones con otras personas a raíz de un vídeo que te ha recordado alguien.

Actualmente, colaboras con Sergio Álvaro Povedano, una de las personas más influyentes del marketing digital y la comunicación en nuestro país, ¿cómo es trabajar con él?

Trabajar con Sergio es una pasada, ya que es como trabajar con un amigo con el cual tienes confianza. Además, te motiva e inspira a intentar dar lo mejor de ti en tu trabajo. En este sector, poca gente es tan real y cercana sin perder la profesionalidad que tiene.