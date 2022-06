La importancia de disponer de un libro de revisiones de cualquier vehículo, con Deutchland Import Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 13:54 h (CET)

Uno de los documentos más importantes en el momento de comprar un coche usado es el libro de revisiones, ya que en él figura la trazabilidad del vehículo, su kilometraje y los certificados de las distintas revisiones realizadas.

Para ello, la firma Deutchland Import se dedica a importar vehículos alemanes de calidad para los negocios de compraventa en España, con toda la información necesaria sobre el mantenimiento y los cuidados del automóvil, para que el comprador no deba preocuparse por hacerse cargo de los trabajos no realizados en el pasado.

Para qué es necesario un libro de revisiones Suele pasar que los propietarios de los coches pospongan ciertas reparaciones o revisiones que requiere el vehículo, ya sea por no disponer de tiempo o dinero, con lo cual se genera un desgaste que puede afectar el estado y el funcionamiento del mismo. Por tal razón, es imprescindible la existencia del libro de revisiones para conocer todas las instrucciones de cuidado y mantenimiento de un automóvil indicadas por el fabricante, así como sus aspectos técnicos y el intervalo de tiempo en el que se deben realizar las revisiones. Asimismo, en el libro de revisiones se deben asentar los certificados de los procedimientos que se le realicen al coche, con su correspondiente sellado por parte del taller.

Por lo tanto, funciona como un historial mecánico y de mantenimiento del vehículo, por lo que es recomendable llevarlo en la guantera, puesto que es indispensable a la hora de venderlo con confianza A su vez, es necesario contar con esta documentación para hacer valer la garantía en caso de fallos en alguno de los componentes, mientras esté en garantía

La importancia del libro de revisiones en la compra de coches usados El libro de revisiones es fundamental para garantizar confianza y seriedad a la hora de poner el vehículo en el mercado de segunda mano, ya que permite poner en conocimiento de los potenciales compradores las revisiones y problemas que ha tenido el automóvil. Una de las artimañas más comunes de los vendedores de coches de ocasión es utilizar las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) para acreditar el buen estado de la unidad. Sin embargo, esta revisión solo muestra los datos correspondientes a los 4 años posteriores a la matriculación, por lo que se omite la información relativa a los primeros años, que es cuando se suele realizar la mayor parte de los kilómetros de un automóvil.

En este sentido, la empresa Deutchland Import cuenta con acceso al libro de mantenimiento digital de la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata de un documento voluntario y gratuito para todos los profesionales del mercado de ocasión, con el fin de establecer una trazabilidad del estado de cada vehículo, proteger a los clientes y poner en valor a los vendedores que realizan operaciones con todas las garantías.



