El renting flexible de vehículos eléctricos aumenta un 60% entre las Pymes en el último año

martes, 28 de junio de 2022, 13:18 h (CET) Las empresas de este tipo cada vez ven más beneficios en esta solución de movilidad, la cual les aporta múltiples ventajas y ahorros, según Northgate El renting de vehículos continúa siendo una opción al alza como solución de movilidad y así lo confirman los datos. En este sentido, el renting de coches eléctricos por parte de las Pymes ha aumentado un 60% en el último año, muy por encima de automóviles de diésel o gasolina, de acuerdo a datos de Northgate.

Esta solución está ganando cada vez más adeptos debido a los numerosos beneficios que tiene, no sólo en cuanto al control de gastos y al ahorro, sino por ser una interesante opción para pasarse a la movilidad sostenible, especialmente por el colectivo de las Pymes.

Northgate Renting Flexible, líder en el ámbito de la movilidad y pionero en la prestación de servicios de renting flexible, con motivo del Día Mundial de las Pymes que se celebra este 27 de junio, ofrece las claves para saber por qué cada vez más empresas de este tipo se están sumando al renting flexible.

Por qué las Pymes optan por el renting flexible y la movilidad eléctrica

Las Pymes necesitan optimizar sus recursos y que toda la actividad que realicen les genere el menor número de problemas y gestiones posibles. Por ello, al contratar vehículos eléctricos, las Pymes y autónomos están optando por hacerlo en el renting flexible de vehículos eléctricos debido a las múltiples ventajas que ofrecen tanto este tipo de contratación como de movilidad.

Una de ellas es la libre circulación por las ciudades, ya que muchas están estableciendo restricciones que en un futuro próximo limitarán la movilidad de los vehículos de combustión. Esto no afecta a los eléctricos, pues al contar con las etiquetas CERO de la DGT, pueden moverse libremente sin enfrentarse a sanciones.

Optar por el renting flexible permite una gran oportunidad para comprobar cómo la autonomía del vehículo eléctrico no supone un gran problema para el día a día de las pymes, ya que existen modelos que pueden recorrer hasta 450 km con una sola carga, más que suficiente para la mayoría de los trayectos profesionales diarios, e incluso para trayectos de larga distancia.

Además, en cuanto al consumo, moverse con electricidad es mucho más barato que hacerlo con combustible, más aún con el actual incremento de los precios de los combustibles fósiles. Esto no solo permite reducir gastos a las Pymes, sino también a que aporten su granito de arena en crear un entorno más sostenible al no emitir partículas de CO2 a la atmósfera.

A los beneficios de la movilidad eléctrica se le suman todos aquellos que pueden suponer gastos mensuales y que, gracias a las facilidades del renting flexible, a las Pymes les genera mucha tranquilidad, flexibilidad y menos quebraderos de cabeza. El principal de todos y el que más valoran este tipo de empresarios es la posibilidad de cancelar el servicio sin ningún tipo de penalización, algo que valoran muy positivamente el 44% de los usuarios según la I Encuesta de Movilidad de Northgate.

Además, gracias al renting flexible una pequeña y mediana empresa puede ahorrar en materia fiscal al no tener que pagar impuestos de circulación o ITV, además de poder deducirse hasta el 100% del IVA de las cuotas mensuales.

En cuanto a los gastos del seguro, en la modalidad de renting flexible es un coste ya incluido en la cuota mensual, lo que no supone ningún esfuerzo extra para el empresario. En cambio, en el caso de adquirir un vehículo en propiedad esto puede tener un coste entre 400 y 800€ anuales.

Una de las mayores preocupaciones también de las Pymes son las reparaciones y revisiones a realizar periódicamente en los vehículos. En este sentido, poder acudir a un taller con personal preparado y capacitado para reparar vehículos eléctricos permite garantizar el mejor tratamiento para un automóvil de este tipo.

Por último, en el caso de necesitar adaptar los vehículos con elementos como estanterías, módulos, cortinillas o tener que rotular el exterior, con un contrato de renting una Pyme no se tiene que preocupar ya que muchas empresas de renting se encargan de equipar la flota en base a las necesidades y requisitos de la empresa contratante.

El vehículo eléctrico, de este modo, se posiciona como una de las opciones que mejor se ajustan a la realidad y necesidades de las Pymes. De hecho, y según datos de la I Encuesta de Movilidad de Northgate, el 74% de los españoles ya se plantea optar por un vehículo eléctrico, mientras que el 63% asegura que la principal razón para optar por el renting flexible es la despreocupación por todo lo relacionado con los gastos de mantenimiento o el seguro.

