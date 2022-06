Miles de personas participarán en la cuarta edición del Congreso Internacional Montessori Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

El IV Congreso Internacional Montessori reúne cada año a más de una treintena de expertos de diferentes países del mundo y en esta ocasión arranca con una campaña de crowdfunding.

Las conferencias se podrán ver de forma online y gratuita en la web de Tu Guía Montessori, organizadora del congreso.

Miles de personas participarán en la cuarta edición del Congreso Internacional Montessori, un espacio de encuentro dirigido tanto a familias como a profesionales en el que durante una semana se puede disfrutar serie de conferencias online y gratuitas en torno a la educación.

Más de 30 expertos de reconocido prestigio a nivel internacional ofrecerán conferencias sobre diferentes temáticas relacionadas con alternativas a la educación tradicional, basándose especialmente en la pedagogía Montessori, una filosofía estrechamente vinculada con el humanismo y el pacifismo que está despertando mucho interés en los últimos años.

Las ponencias de los expertos, procedentes de más de una decena de países, se podrán ver desde la web Tu Guía Montessori. El único requisito para participar en el evento será tener una conexión a internet y registrarse previamente.

Montessori en el mundo: otra forma de educar es posible El equipo promotor del proyecto se embarca en esta ocasión en el lanzamiento de una campaña de crowdfunding con el objetivo de crear un movimiento social en torno a este evento educativo y recaudar fondos para la propia producción del congreso. Se puede participar desde tan solo 3 € así como colaborar difundiendo el congreso o como patrocinador del evento.

La directora de Tu Guía Montessori explica que “la Educación es un Derecho fundamental y todos los que formamos parte de este proyecto creemos firmemente que debe llegar a todos los niños y niñas con la máxima calidad independientemente del lugar del mundo en el que hayan tenido la suerte de nacer. Necesitamos apoyo para que el congreso pueda mantenerse y lanzamos este crowdfunding para asegurar la viabilidad económica del mismo, ya que no hay una empresa detrás ni un patrocinio de ningún tipo”.

El proyecto de micromecenazgo está publicado en la web de Verkami, (https://vkm.is/montessori) plataforma líder en gestionar estas campañas en España. Entre las recompensas que ofrece a los mecenas, se puede acceder a cursos relacionados con la pedagogía Montessori e incluso reservar el propio Pase Premium del congreso a precio de preventa (47 € en lugar de 147), así como participar en sorteos de materiales educativos que ofrecen los colaboradores.

“Esta cuarta edición del congreso online en torno a la educación reúne a expertos de España, México, Argentina, Chile, Puerto Rico, EE.UU, Bélgica, Italia, Holanda, Noruega y China y ha sido diseñado con el objetivo de divulgar nuevas formas de educar desde la evidencia científica, así como para visibilizar proyectos innovadores que se están desarrollando en diferentes lugares del mundo incluso con muy pocos recursos”, explica Miriam Escacena, al frente del proyecto, que ofrece también cursos presenciales para maestros en diferentes puntos del país y es candidata al Premio Emprendedoras Madrid 2022.

“Maria Montessori, al igual que Mandela, estaba convencida de que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Ella vivió las dos Guerras Mundiales y que el belicismo de su época afectó profundamente su visión del mundo e hizo que su método educativo se basara en un profundo sentimiento humanista. De hecho, la dottoressa estuvo nominada en tres ocasiones al Premio Nobel de la Paz y es por esto que el congreso se emitirán en torno alInternational Day of Peace.

En este congreso se podrá disfrutar, entre otras, de ponencias a cargo de Raúl Bermejo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y presentador de Maneras de educar en Televisión Española, así como Patricia Vandoorne, fundadora de Montessori sin Fronteras, Pedro Valenzuela, autor de La revolución en las aulas, el profesor Rafa Guerrero, así como Letty Rising y su hija Zoe, figuras muy conocidas en EEUU. Además, también se darán a conocer proyectos innovadores en España como el colegio Kaizen Montessori, centro que ha logrado ser homologado oficialmente en Gran Canaria, o la Bosque Escuela Montessori en Madrid, así como experiencias de otros directores de escuelas, maestros de la escuela pública, investigadores y formadores internacionales.

Para cualquier información adicional sobre el evento o posibles colaboraciones se puede contactar directamente con la organización en el correo congreso@tuguiamontessori.com.

La campaña de crowdfunding estará activa hasta el próximo 5 de julio.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estrategias de marketing online efectivas de la mano de Global Sellers La haloterapia trata y mejora los efectos de la rinitis alérgica Cómo obtener fondos europeos para transformar el modelo de negocio de las pymes Ortodoncia invisible con Invisalign® en la Clínica Dental Ahoa Imperio Clandestino celebra la apertura de su nueva tienda de ropa en Madrid