¿Cómo puede ayudar la inteligencia de negocio en empresas del sector de la construcción? Globalgest y los sistemas de Business Intelligence

lunes, 27 de junio de 2022, 15:48 h (CET)

La creación de herramientas de gran utilidad, como la inteligencia de negocio, ha sido consecuencia de la digitalización de las diferentes industrias en el comercio a nivel mundial.

Esta metodología está siendo ampliamente utilizada para mejorar el rendimiento de las empresas de distintos sectores, entre los que el de la construcción forma parte. Es por eso que Globalgest ha presentado su software ERP especializado en proveer soluciones para las empresas constructoras, con el fin de que puedan controlar todos sus procesos de forma efectiva.

Importancia de business intelligence en la industria de la construcción Se entiende por business intelligence a un grupo de acciones particulares que se implementan para la transformación de datos de una empresa en información útil para la misma. Dentro de estas acciones se encuentran distintos métodos, tecnologías especiales y técnicas procesadas por medio de un programa informático que se encarga de presentar la información de forma ordenada para la toma de decisiones. En la industria de la construcción, implementar la inteligencia de negocio puede mejorar significativamente el desempeño empresarial y reducir el uso de recursos y los tiempos de desarrollo de proyectos. Esto se debe a que esta herramienta permite organizar la información de cada área de la empresa, de tal manera que los directivos puedan visualizar claramente los procesos y controlar cada proyecto. De esta forma, podrán tomar decisiones bien sustentadas que permitan impulsar el negocio y optimizar su desempeño.

En España, destaca una herramienta de alto nivel llamada Globalgest, un potente software que permite controlar cada aspecto de los proyectos de las constructoras al unificar funciones de ERP y de business intelligence.

Características del ERP para Constructoras de Globalgest Muchas empresas de construcción llevan el control de sus datos en hojas de cálculo y programas sencillos que, aunque realizan una buena función, presentan muchas limitaciones. En este aspecto, Globalgest surge como respuesta a la necesidad de las empresas de construcción de organizar y presentar la información de forma eficiente para mejorar el desarrollo de las actividades. Este software de gestión contiene diferentes funciones por medio de unidades de análisis, control y gestión. Entre las unidades se encuentra la contabilidad analítica, inteligencia de negocio, control de proyectos y certificación, gestión de ventas y facturación, gestión de compras y control de costes, etc. Además, presenta un programa de gestión de obras que organiza los proyectos para cumplir con las fechas de entrega previstas sin tener gastos extras al presupuesto. Por otra parte, el software se puede integrar con otros programas de las empresas, puede ser implantado en pocos días y permite la accesibilidad en una variedad de dispositivos.

Las herramientas de inteligencia de negocio como Globalgest resultan de gran utilidad para las empresas de construcción porque permiten optimizar la ejecución de proyectos en todas las etapas de su desarrollo.



