Iván Oller, un joven de 23 años que triunfa en el e-commerce Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 13:10 h (CET)

Una tendencia en la actualidad es comprar por internet. Personas de todas las edades, en su mayoría, jóvenes, adquieren a través de plataformas online artículos de todas las categorías: electrónica, ropa, cosméticos, alimentos, licores, entre muchísimas cosas más.

Debido al evidente auge del comercio electrónico, las tiendas físicas se han visto en la necesidad de ampliar sus ventas a través de canales digitales como páginas web y redes sociales, entre ellas, Facebook e Instagram. No obstante, también es una realidad la gran competencia a la que se enfrentan las marcas.

Por tal razón, es necesario contar con estrategias efectivas, y por eso, existen profesionales destacados en el área. Tal es el caso de Iván Oller, un joven de 23 años que triunfa en el e-commerce y que utiliza sus conocimientos para ayudar a los emprendedores que necesiten potenciar sus negocios.

Crecer en internet con Iván Oller Iván Oller es un joven de 23 años procedente de la ciudad de Almería que se ha ido posicionando por sus conocimientos en el marketing digital. De hecho, tiene una agencia que lleva por nombre IOB Marketing, donde se dedica a potenciar comercios electrónicos de pequeñas, medianas y grandes empresas con la ayuda de su equipo de expertos en diseño y desarrollo web.

Cómo lo hace El experto tiene una metodología de trabajo con la cual ha logrado posicionar reconocidas marcas como Postureo Andaluz, que cuenta con 1.5 millones de seguidores en redes sociales, así como otros proyectos con los que asegura haber generado más de 7 cifras anuales.

Su método se basa básicamente en trabajar de forma personalizada con cada cliente para hacer un análisis del e-commerce e identificar los puntos a mejorar y establecer el plan de acción, que es la hoja de ruta que permite alcanzar cada uno de los objetivos planteados. Finalmente, estudia los resultados para alcanzar nuevas metas.

Conocimientos de e-commerce para cualquier sector La pasión de Oller es ayudar a los emprendedores a mejorar la presencia online, a captar potenciales clientes y a aumentar las ventas para que tengan un negocio rentable y sostenible en el tiempo. Él y su equipo son especialistas en publicidad pagada como Facebook ADS, Google ADS y Pinterest ADS.

El profesional ofrece también formaciones exclusivas de comercio electrónico a todos aquellos que quieran especializarse en la materia y mentorías presenciales y online.

Los interesados en conocer más acerca de Iván Oller pueden visitar su página web, donde ofrece información amplia de su trayectoria en el marketing digital y donde están reflejados varios testimonios de la clientela. Por ese mismo canal se encuentran a disposición todos los medios de contacto y sus redes sociales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Made in Málaga participa en el evento de VET 42 Hosteltáctil ofrece servicios optimizados de software para POS Los beneficios del posicionamiento web, de la mano de Ramiranking La triple garantía de la ayuda universitaria con HacerTFG Cerámica Rambleña vende online artículos de cerámica artesanal