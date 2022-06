Conectar empresas y alumnos en la FP imprescindible para generar actitud emprendedora Comunicae

lunes, 27 de junio de 2022, 17:10 h (CET) La FP se renueva para ofrecer estudios con un marcado carácter emprendedor y conexión directa con las empresas. Así lo detallan desde el centro homologado PRO2 que ofrece titulaciones oficiales de Grado Superior con opción de becas para muy diversos perfiles Que el interés por la FP no haya hecho más que crecer es un hecho. En los últimos cuatro años el número de estudiantes de Formación Profesional ha crecido un 20% motivados en gran parte por la adecuación de los estudios a la realidad empresarial. Es una de las ventajas de estudiar FP, pero hay más.

La FP se renueva aportando no sólo estudios conectados a las necesidades de la empresa, sino también para aprender a emprender y a tener una visión internacional. Así lo destacan desde PRO2, centro de FP homologado por la Comunidad de Madrid que ofrece titulaciones oficiales de Grado Superior en modalidad presencial con alta empleabilidad:

Marketing y Publicidad

Desarrollo de Aplicaciones Web

Administración y Finanzas

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

Administración de Sistemas Informáticos en Red

Transporte y Logística Es lo que desde el propio centro denominan “la otra FP” que sigue el modelo Dual con formación en y metodología de proyectos conectados con las empresas, aprendizaje activo, emprendimiento, movilidad internacional y prácticas en empresas que conforman su Consejo Asesor.

Emprender, liderar, innovar

Entre sus señas de identidad figuran los planes de formación personalizados con especial protagonismo al emprendimiento para aprender a liderar y generar proyectos propios en espacios flexibles y de coworking que existen en el propio campus. Para ello, cuentan con un claustro docente de profesionales en activo procedentes de su consejo asesor de empresas que son un referente en las áreas de las titulaciones de FP que se imparten.

Becas por mérito, excelencia o colaboración

Las becas PRO2 son compatibles con las de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación.

Que el coste de los estudios no sea un obstáculo. Desde PRO2 han creado diversos tipos de becas para todos los perfiles: por excelencia académica (hasta 50% de matrícula), rendimiento deportivo (hasta 50%), familia numerosa (máximo 60%), colaboración por ayuda económica (hasta 40%) o discapacidad. También hay ayudas para profesionales a través de los acuerdos establecidos con las empresas o entidades de las que proceden.

Y ayudas del 10% sobre el precio de matrícula para los empadronados en Las Rozas o trabajadores de empresas con sede en este municipio.

Además, las empresas colaboradoras de PRO2, también apuestan por el talento, teniendo los alumnos la posibilidad de percibir una beca por grado del 100%. Totalmente compatible con las anteriores.

Próxima Jornada de Puertas Abiertas: 9 de julio , 10:30h

El sábado 9 de julio tendrá lugar una Jornada de Puertas Abiertas para poder conocer las instalaciones del centro (c/Jacinto Benavente, 4 en Las Rozas de Madrid), la proyección de los estudios de FP de Grado Superior que se imparten y el claustro docente.

También habrá oportunidad de informarse sobre los acuerdos con empresas, empleabilidad y programas de movilidad internacional.

