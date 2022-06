El Ford Puma muestra su potencial en el Safari Rally Kenya

El M-Sport Ford World Rally Team resistió un difícil Safari Rally Kenya mostrando una gran competitividad, con cuatro victorias de tramo, otros cuatro segundos puestos y tres de las cinco unidades Puma anotando puntos en la “Power Stage”.

La dureza del Safari se hizo patente a lo largo de todo el fin de semana, con el debut del Puma Hybrid Rally1 en el continente africano en uno de los rallies más icónicos de todo el WRC. Aunque los Puma mostraron un ritmo ganador durante todo el rally, el mejor resultado para el equipo fue el 6º puesto de Craig Breen – Paul Nagle, ocupando las posiciones siguientes Jourdan Serderidis – Frédéric Miclotte y Sébastien Loeb – Isabelle Galmiche.



El evento presentó pistas de tierra de todo tipo, extremadamente polvorientas y accidentadas combinadas con otras muy fangosas y con surcos. En estas condiciones el nueve veces Campeón del Mundo, Sébastien Loeb, demostró su inagotable talento al ganar la primera especial del viernes, a la que siguieron otras 2 victorias el domingo y 3 segundas posiciones. En total, los M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 obtuvieron un total de cuatro scratch (3 de Loeb, 1 de Fourmaux), realizando una etapa estelar el domingo por cuanto los Puma sumaron tres de las seis victorias de tramo posibles, dos de ellas con doblete 1-2.



Aunque el equipo aspiraba a posiciones más altas, conseguir que tres de sus Puma entraran en la zona de puntos y que las cinco unidades alineadas estuvieran al final de la carrera es un excelente motivo para estar satisfecho, por cuanto las experiencias que se obtienen en este tipo de competición cuando todos sus coches compiten son de una importancia caudal.



Richard Millener, director del equipo: “Sabíamos que este rally sería un desafío, posiblemente el más grande de la temporada en términos de resistencia. Las condiciones superaron nuestras expectativas, especialmente el “fesh fesh”, que fue efectivamente una lotería y quizás una situación un poco por encima del límite que pueden soportar estos nuevos Rally1. A pesar de ello, tenemos que buscar los aspectos positivos de nuestro resultado global. Los Puma son coches nuevos, en constante evolución, y hemos aprendido algunas lecciones muy valiosas. El ritmo, la velocidad del Puma, se ha podido comprobar con Seb y Adrien ganando tramos y tres de los Puma entre los cinco primeros en la “Power Stage”, primera vez que esto ocurre en nuestro equipo esta temporada, lo que es un paso muy valioso en la dirección correcta”.



“Es difícil asumir que el trabajo tan duro que hemos llevado a cabo para preparar este evento no nos haya permitido terminar más arriba de la clasificación, pero es así y hay que seguir. Tenemos un programa de pruebas muy serio antes de Estonia, así como un breve paso por nuestras instalaciones de Dovenby para aplicar mejoras. Vamos a estar a todo ritmo muy pronto, todos deseamos esta fase de trabajo que nos espera y competir luego en Estonia".



Craig Breen, 6º en la general: “La experiencia ha sido agradable, nunca había estado en este país, así que desde el primer momento estuve asimilando todo lo que me sucedía. Desde un punto de vista deportivo no nos ha ido del todo bien. Pensaba que tras lo concretado en Cerdeña íbamos a poder entrar en el ritmo de carrera en Kenya, aunque todo fluyó en nuestra contra el fin de semana. Pero es evidente que el Puma mostró su gran potencial, Seb es la prueba de ello”.



Sébastien Loeb, 8º en la general: “Tuvimos mala suerte el primer día porque el problema técnico fue simplemente un detalle, un pequeño tubo comenzó a gotear y luego el auto no arrancó, así que nos paramos a 5 kilómetros de la asistencia. El sábado todo iba bastante bien, sufrimos un problema con un brazo de dirección pero el equipo lo solucionó. Ha sido el primer rally realmente difícil de la temporada. Estoy un poco frustrado por la clasificación porque nuestra velocidad fue bastante buena y sin problemas pudimos pelear siempre delante e hicimos buenos tiempos”.



El Rally de Estonia, siguiente cita del WRC, se celebrará entre los días 14 y 17 de julio.