La solución de marketing automation de Connectki para empresas B2C y B2B Emprendedores de Hoy

domingo, 26 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

El llamadomarketing automation se ha convertido en una de las herramientas fundamentales en el marketing digital moderno, debido a su capacidad de ejecutar de manera más ágil, rápida y eficiente, acciones de publicidad para el alcance de objetivos corporativos. De hecho, se estima que casi la mitad de todas las empresas actuales en España hacen uso de esta estrategia de marketing. Quienes más la utilizan son principalmente compañías del sector B2C y B2B y una de las agencias especializadas en proporcionar asesoría sobre este tipo de soluciones de marketing a estas compañías es Connectki.

Marketing automation, una solución ideal para empresas B2C y B2B Los términos B2B y B2C se usan para identificar a dos tipos distintos de e-commerce. Por un lado, B2B significa Business to Business, referido a empresas dedicadas a vender productos o servicios a otras empresas; mientras que B2C quiere decir Business to Consumer, negocios dirigidos fundamentalmente al consumidor final. Ambos tipos de comercios dependen mucho del marketing digital, ya que es precisamente el medio web y online en el que desarrollan su actividad comercial.

Con el aumento de la competencia y la acelerada evolución de la digitalización, poco a poco se han hecho necesarias nuevas soluciones de marketing que satisfagan adecuadamente sus necesidades y ayuden a atraer a más clientes. En este sentido, el marketing automation se ha convertido en una opción ideal, ya que básicamente, es una estrategia de publicidad automática que agiliza los procesos y mejora los resultados en un tiempo mucho más corto. Esta es la razón por la que cada vez más negocios B2C y B2B se inclinan por ella y empresas como Connectki se encargan de proveerles estas soluciones.

Estrategias de marketing a medida para B2C y B2B Connectki es una agencia de marketing digital caracterizada por su creatividad, estrategias innovadoras y un equipo de profesionales altamente cualificados y con experiencia en el marketing automation y otras formas de publicidad. Ellos han desarrollado un servicio dirigido a este tipo de empresas, destinado a proporcionarle las soluciones de publicidad automatizada a la medida que necesitan para optimizar el rendimiento y las ventas de sus respectivos negocios. El servicio incluye consultoría para la gestión correcta de la herramienta y enseña a las empresas a sacarle el máximo provecho, usándola de manera óptima. Este último aspecto es muy importante, porque los buenos resultados únicamente se logran tras una adecuada implementación del marketing automation.

Por último, la agencia también se encarga de proveer asistencia técnica para resolver cualquier problema o incidencia relacionada con la herramienta, de tal manera que siempre se mantenga en óptimo funcionamiento. Como se puede ver, Connectki proporciona un servicio muy completo que representa una interesante alternativa para las empresas que quieran disfrutar de los beneficios del marketing automatizado.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.