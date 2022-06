Raúl García, nuevo campeón de España El farmacéutico se impone en la contrarreloj individual Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 25 de junio de 2022, 12:08 h (CET)

No podía haber arrancado mejor este viernes el Campeonato de España de Carretera (España, UCI 1.NC, 24–26/06) para el Equipo Kern Pharma. Tras una espectacular batalla contra el crono, que comenzó pasado el mediodía, Raúl García se enfundó la medalla de oro de la categoría élite en Cala Millor y dio al conjunto navarro el primer maillot rojigualda de su historia. Fue, además, la primera victoria como ciclista profesional del joven madrileño, de tan solo 21 años.

Después del cuarto puesto conseguido en el nacional de la pasada temporada, Raúl García tomó la salida mentalizado y con el objetivo de subir al podio. El ciclista del Equipo Kern Pharma había preparado “con mucho cariño” la dura contrarreloj en la que acabó siendo el más rápido y de la que obtuvo el mejor resultado esperado: “Estoy muy contento. Siempre me ha gustado esta modalidad y creo que he hecho la mejor contrarreloj que podía hacer. Para mí, ser campeón de España profesional es increíble. Un sueño cumplido”. García, sonriente y con la medalla de oro colgando del cuello, asegura: “Hemos demostrado que podemos estar en la disputa y esto solo es el comienzo”.

Vivió con mucha emoción el triunfo desde el coche Juanjo Oroz, director deportivo de la escuadra farmacéutica, pues “ver que dominas el Campeonato de España en la categoría profesional con un corredor de 21 años es para estar satisfecho”. “Habíamos salido a ganar, aunque sabíamos que teníamos delante a muchos y buenos rivales. Esta victoria, junto a la de Roger Adrià hace justo una semana en la Route d’Occitanie, supone que el Equipo Kern Pharma es una realidad”, remarca el técnico, mientras añade: “Las victorias y las cosas buenas hay que disfrutarlas y celebrarlas”.

El domingo tendrá lugar la prueba reina del Campeonato de España de Carretera, donde el Equipo Kern Pharma aspira de nuevo a las medallas. Los ciclistas farmacéuticos deberán completar un recorrido dividido en una primera mitad sencilla, de 98 kilómetros y con oportunidad para la fuga, y un exigente circuito final de 21,8 kilómetros al que darán cuatro vueltas y que contará con la ascensión a Sa Creu. Por su parte, Vojtěch Řepa tomará parte en el Campeonato de República Checa en Mladá Vožice.

Campeonato de España de Carretera (España, UCI 1.NC, 24–26/06)



24/06 ― 12:00 ― 14:30. Cala Millor, 38,6 km CRI

1. Raúl García (Equipo Kern Pharma) 46’23”

2. Oier Lazkano (Movistar Team) a 15”

3. Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) a 23”

…

11. Igor Arrieta (Equipo Kern Pharma) a 2’04”

19. Diego López (Equipo Kern Pharma) a 3’30” 26/06 ― 9:15 ― 13:40. Cala Millor ― Palma de Mallorca, 186,1 km

Roger Adrià, Jon Agirre, Sergio Araiz, Igor Arrieta, Urko Berrade, Héctor Carretero, Iván Cobo, Kiko Galván, Carlos García Pierna, Raúl García Pierna, Jordi López, Martí Márquez, Pau Miquel, Iván Moreno, Eugenio Sánchez

Campeonatos de Países Bajos (Países Bajos, UCI 1.NC, 22-24/06)

22/06 ― 16:10. Emmen, 29,8 km, CRI

1. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 33’03”

2. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a 31”

3. Dann Hoole (Trek-Segafredo) a 33”

…

12. Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma) a 1’36” Campeonato de República Checa (República Checa, UCI 1.NC, 26/06)

26/06 ― 10:30 ― 15:40. Mladá Vožice, 197,2 km

