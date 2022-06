Horizon Madrid celebra la tercera edición del Encuentro de Emprenderores Comunicae

viernes, 24 de junio de 2022, 15:02 h (CET) Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Redes Sociales, el próximo 30 de junio, se celebrará en Horizon Madrid la tercera edición de Encuentro de Emprendedores El evento está destinado a que jóvenes y no tan jóvenes puedan intercambiar ideas, proyectos y conocer personas que piensa y trabajan emprendiendo. Como en ediciones anteriores, se desarrollará en un ambiente relajado y muy cercano, sin sitios fijos, para que los asistentes puedan conocer al mayor número de personas y así intercambiar ideas y conocer proyectos de otros asistentes y enriquecerte de las sinergias.

El evento, que será el 30 de junio, coincidiendo con el día Internacional de las Redes Sociales (Social Media Day) será la ocasión perfecta para hablar sobre el futuro de las diferentes Redes Sociales, cuáles son las que mejores resultados están dando, y cómo usarlas en el día a día.

Desde 2010 se celebra el Día Internacional de las Redes Sociales, sin lugar a dudas, la herramienta indispensable para cualquier empresa, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twiter o el recién llegado TikTok, seguro que cualquier debate que surja será interesante.

El evento comenzará a las 18:00 en Horizon Madrid, en la calle Anabel Segura, 11 y ya se pueden comprar las entrada en la página web de Horizon, es mejor no tardar porque el aforo es limitado. Como en las ediciones anteriores, se podrá conocer un montón de gente que habla el mismo idioma.

Al evento podrán acudir personas de cualquier edad, pero los menores de edad no podrán consumir bebidas alcohólicas ni tabaco. Horizon cuenta con una amplia selección de bebidas, y cócteles, tanto con alcohol como sin alcohol, además los ShishaMaster de Horizon cuentan con una amplia experiencia en la preparación de Shishas sin nicotina.

Horizon Madrid, está a punto de cumplir su primer año de vida, y desde un principio ha sido el mejor Lounge de Madrid, tanto para hacer negocios, como para disfrutar de divertidos eventos, siempre estando muy cerca de los emprendedores que buscan un punto de encuentro familiar y cercano, situado en el corazón empresarial de la Moraleja, se podrá disfrutar tanto de su elegante interior como de su preciosa terraza.

