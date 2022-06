Cómo iniciar un cambio de vida con el trading Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 17:52 h (CET)

Hoy en día, a diferencia de lo que ocurría años atrás, la palabratrading está incorporada al vocabulario de casi todas las personas que usan medios electrónicos y no pasan por alto las noticias económicas. Más aún entre aquellos más aventurados que tienen alguna suscripción que les permite acceder a canales internacionales, aquellos que no se han saltado las lecciones de inglés y han sabido aprender más de un idioma.

Si uno piensa en los países más desarrollados cultural y económicamente, como por ejemplo Suiza, los niños en la escuela aprenden 3 idiomas desde el inicio. Más allá de que alguien pueda argumentar que es necesario, por cómo se habla en las diferentes regiones de este país, lo cierto es que esa disciplina se impregna desde los inicios.

El mercado de valores, que en las culturas latinas es “lo nuevo”, está incorporado a las culturas anglosajonas desde siempre y es la causa principal por la que algunos países evolucionan, creando prosperidad generacional, produciendo más de lo que gastan e invirtiendo lo ahorrado. Será muy importante entonces que, sumado al aprendizaje del trading, también se imite lo que hacen estas culturas más desarrolladas y se adopte esa “nueva personalidad” como el nuevo estilo de vida.

Según Sandra Bellizzi, CEO de Simplemente Trading, entre los errores más comunes que se repiten, está el esperar solamente de la actividad como traders el cambio de vida mágico, rápido y para siempre. Y es que en realidad, la propaganda indica eso y cualquier persona que tenga alguna formación terciaria o técnica en su currículo, notará que aprender un método para ingresar al mercado de valores es relativamente fácil, quizás en 1 semana podría asimilarse. Pero, eso que parece fácil resulta ser una profesión de las más difíciles, no por su complejidad en aprender un método en particular, sino porque la mentalidad y las creencias adquiridas durante años no se formatean de la noche a la mañana.

Muchos fondos de inversión ahora contratan a traders para operar con su capital, permitiendo esto desarrollar una actividad online sin horarios fijos, basada simplemente en resultados obtenidos por mérito propio, lo que es una gran oportunidad de acceder a “puestos de trabajo” del mundo más desarrollado, sin tener que emigrar. Lo que piden a cambio es que los que se presenten hayan aprobado antes la aplicación de un método de trading que gane de forma consistente, gestionando las pérdidas y manteniendo una gestión emocional, la materia más importante en esta profesión para toda la vida.

Muchos piensan que generando lo equivalente a “un sueldo” en trading es suficiente para abandonar cualquier otra actividad remunerada. Sandra Bellizzi recalca que esto es un error muy recurrente, principalmente entre los más jóvenes y nuevos. Generar más de una fuente de ingresos es fundamental para poder crear un capital, que se alimentará de los ingresos como day trader, los ahorros que de ahora en adelante se hagan en las finanzas personales y familiares, y la reinversión de todo eso, que permitirá llegar a la independencia financiera y solamente vivir de las inversiones. Pero llegar a eso llevará un buen tiempo, algunos años de repetición de lo anterior. Todos los modelos más fáciles llevarán a éxitos de corto plazo, no a un cambio de vida para siempre, destaca Sandra Bellizzi, CEO de Simplemente Trading.



