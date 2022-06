Activa Canarias recibe el Premio Islas Canarias a la Excelencia Turística Comunicae

jueves, 23 de junio de 2022, 12:58 h (CET) El jurado ha valorado la labor de la asociación empresarial por la calidad, sostenibilidad y la seguridad de sus servicios y por la lucha contra el intrusismo El jurado de los Premios de Turismo Islas Canarias ha designado este lunes a la Asociación Canaria de Turismo Activo con el galardón a la Excelencia en el Sector Turístico, en unas distinciones que reconocen, cada año, la labor desempeñada por personas, empresas e instituciones en la defensa, promoción, innovación y mejora de la calidad y sostenibilidad del destino.

La deliberación sobre las distintas candidaturas presentadas ha correspondido a un jurado compuesto por cinco personas de reconocido prestigio, tres de ellas designadas por el Gobierno de Canarias y dos por el Consejo Canario de Turismo que, en esta edición, han sido Elena González, Marta Cantero, Ignacio Poladura, Laura Bethencourt y Antonio Hormiga, si bien éste último no compareció. La presidencia de este jurado ha correspondido a la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla.

A propuesta de las Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo y de una empresa destacada del sector, el jurado ha considerado que la Asociación de Turismo Activo ‘Activa Canarias’ vela por el cumplimiento de la normativa vigente, asegura la calidad del servicio y la atención al usuario y, sobre todo, la seguridad en la actividad. Además, ha reconocido su labor de acompañamiento de nuevas empresas a quiénes asesoran en diferentes ámbitos como la comunicación, asesoría jurídica etc.

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla ha destacado que “no es sólo lo que hacen sino cómo lo hacen, ya que su objetivo principal es que Canarias cuente con un sector de profesionales y para ello, es de reconocer su labor en la lucha contra el intrusismo, identificando a empresas con deficiencias legales y asesorarlas para que puedan seguir con su labor de manera impecable”.

El presidente de Activa Canarias, José Luis Echevarría ha destacado que “es un reconocimiento al sector del Turismo Activo, cada día más presente, y supone un espaldarazo al modelo turístico sostenible que proponemos desde Activa Canarias por parte del Gobierno de Canarias”.

La asociación de empresas de Turismo Activo, Activa Canarias, agrupa a más de 70 empresas del sector en Canarias y “trabaja con criterios de calidad, sostenibilidad y seguridad en sus servicios para que revierta de forma directa en los usuarios”, señala el jurado.

