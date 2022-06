Marina Guinart y Noa Cánovas alteran la lógica establecida en 1/16 con un gran triunfo Pádel Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 23 de junio de 2022, 12:46 h (CET)

Turno para la segunda entrega de estos 1/16 de final femeninos en Valladolid. Nueva oportunidad para pelear por entrar en octavos y, en esta ocasión sí, sorpresas. No una, sino dos, aunque una más destacada que la otra, pero sirviendo ambas para meterle dinamismo a la competición y para abrir más el abanico de candidatas.

Las líderes de la clasificación, Alejandra Salazar y Gemma Triay no tuvieron apenas complicaciones, sacando adelante su duelo ante la italiana Chiara Pappacena y Xènia Clascà con absoluta solvencia (6-0 y 6-1), mientras que Alix Collombon y Jessica Castelló debutaban en tierras castellanoleonesas contra una pareja que en las últimas semanas había subido el nivel pero que no pudo contrarrestar su empuje, Léa Godallier y Teresa Navarro (6-2 y 6-4).

Otro partido intenso sobre el papel lo protagonizarían Tamara Icardo y Delfi Brea, quienes tenían como rivales a Lucía Martínez y Esther Carnicero; sin embargo, una vez que la bola echó a rodar, Esther y Lucía no pudieron, aunque lo intentaron de todas las maneras posibles, igualar la intensidad a la que jugaron Delfi y Tamara y acabaron claudicando por 6-4 y 6-3.

La primera sorpresa de la jornada vino de parte de Marina Guinart y Noa Cánovas. En un duelo que arrancó con la tarde ya cerrándose sobre Valladolid, se enfrentaban a Mari Carmen Villalba y Ana Catarina Nogueira, sin duda las favoritas por nombre y ranking. Empezaron además estas mejor, con más soltura pero sin conseguir despegarse de Marina y Noa, siempre a rebufo y pegaditas, tanto que estuvieron muy cerca de forzar el tie break, si bien Villalba y 'La Portu' consiguieron por fin esa rotura de servicio que les puso por delante y les permitió cerrar la primera manga por 7-5.

A partir de volver de los banquillos, subieron mucho el nivel las dos españolas, jugando cada vez mejor, más confiadas en que podían hacer grandes cosas en el partido, saliendo muchas veces victoriosas de los intercambios, lo que aumentaba constantemente su confianza. Por contra, Ana Catarina y Mari Carmen no vivían uno de esos partidos plácidos y se les veía en más de una ocasión sin ideas claras y muy presionadas por las rivales, tanto que terminaron cediendo en una gran remontada los dos siguientes parciales y dándoles, contra pronóstico, el billete a octavos a Marina y Noa por 7-5, 4-6 y 3-6.

La segunda se la anotaron Marta Talaván y Sofia Araújo, quienes lograron sorprender también a Mapi y Majo Sánchez Alayeto. En este caso entraba más en un posible guion la citada victoria pues desde que se han juntado, la madrileña y la portuguesa lo vienen haciendo cada vez mejor y ya han dado más de un susto. Con un 3-6 y 4-6 enfilaban los octavos y dejaban a las hermanas eliminadas a las primeras de cambio.

El mismo resultado obtuvieron Victoria Iglesias y Aranza Osoro ante Sofía Saiz y Marina Martínez, un 6-3 y 6-4 de comienzo sosegado, asentándose poco a poco y tomándole el pulso a la pista sin demasiadas complicaciones. Por su parte, Marta Caparrós y Marta Barrera se impusieron con un 6-1 y 6-4 a Alicia Blanco y Sara Ruiz Soto.

Por último, Ari Sánchez y Paula Josemaría tuvieron dos sets totalmente opuestos ante Claudia Jensen y Carla Mesa, pues en el primero precisaron de una gran versión sin apenas haber entrado en calor, teniendo que sacar todo su arsenal de golpes para, llegando incluso al tie break, ser capaces de romper la igualdad que había en pista; ya en el segundo, mantuvieron el nivel, cosa que no pudieron hacer sus contrincantes, y acabaron con bastante más margen (6-7 y 2-6).

