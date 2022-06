Sushi a domicilio en Benalmádena sin gluten, en Gogo Sushi Emprendedores de Hoy

El sushi es uno de los platos japoneses con mayor exposición a nivel global por su sabor particular, la integración de pescado crudo con diversos condimentos y su versatilidad. Degustar sushi a domicilio en Benalmádena permite al comensal disfrutar de un alimento saludable que ha contribuido a popularizar el ideal de longevidad japonés asociado a la ingesta de esta comida.

Centrados en esta propuesta de la gastronomía nipona, se ha creado Gogo Sushi, restaurante especializado en sushi a domicilio sin gluten que preserva la frescura del plato tradicional con un enfoque casero que es repartido en Benalmádena, Arroyo de la Miel, Benalmádena costa y parte de Torremolinos y Fuengirola.

¿Cómo pedir sushi a domicilio sin gluten en Gogo Sushi? Se estima que 1 de cada 100 personas en España es celíaca, padecimiento que deteriora el intestino delgado y el sistema inmunitario al consumir gluten. El sushi sin gluten es una opción que conserva la tradición japonesa sin ir en detrimento de su aroma y sabor al prescindir de toda semilla e ingrediente procedente de trigo, cebada, centeno y sus derivados que, en ocasiones, se utilizan en sus acompañantes. De esta manera, se ofrece un plato libre de alérgenos y apto para celíacos como el comercializado por Gogo Sushi.

A través de la página web de Gogo Sushi es posible solicitar diversos platos japoneses seleccionando la entrega a domicilio o la recogida en tienda. En el caso del envío a casa, se facilita dando a conocer la dirección, mientras que para los interesados en ir a la tienda se deben dirigir a la calle Navarra 4, 29631 de Benalmádena.

Su menú incluye sushi-maki para 2 y 4 personas que contiene salmón, atún, aguacate y pepinos y sushi-mix para la misma cantidad de comensales, incluyendo uramakis, salmón, atún, california makis y aguacate.

Comida japonesa de alta calidad en Benalmádena Lo que más diferencia a Gogo Sushi de su competencia es la minuciosa elección de cada uno de sus ingredientes para realizar platos exquisitos en un entorno sano y favorable para los celíacos. También son reconocidos por utilizar componentes clásicos de la gastronomía japonesa manteniendo su frescura para generar en su comensal una sensación de comida casera.

Este restaurante también dispone de entrantes como la ensalada wakame con y sin atún y otros platos japoneses emblemáticos como los makis (hosomaki), uramakis, nigiris, sashimi, noodles wok de salmón, langostinos, ternera, pollo y vegetales, además del tradicional arroz wok en las mismas presentaciones. Su carta se complementa con tatakis de ternera y atún, tartar de atún, salmón y ternera, y el famoso poké con salmón, atún, pulpo, langostino, pollo teriyaki y opción vegetariana. También tienen una amplia selección de bebidas y la posibilidad de completar la compra online para no tener que salir de casa.



