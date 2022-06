Europa Ediciones: una editorial internacional amada por los lectores y los autores Comunicae

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:46 h (CET) Después de Italia, España y Reino Unido, no se detiene el crecimiento internacional de la editorial Europa, que ahora desembarca con éxito en Alemania, Francia, Rusia y Portugal Gracias a un catálogo rico en novedades, que está encontrando una cálida acogida entre los lectores, y a una fórmula que ha conseguido incluir en las mismas colecciones a autores emergentes y de fama internacional, esta editorial representa hoy en día un sólido punto de referencia para el sector. Nacida en Italia hace casi diez años, la editorial Europa tiene en su bagaje la historia de un grupo todavía más longevo, fundado en 2002 y compuesto por ocho marcas editoriales, una agencia literaria y una compañía que se ocupa de producciones cinematográficas, radiofónicas y televisivas.

El Grupo

Europa Ediciones es una de las marcas más destacadas del grupo editorial Albatros, que en estos años ha publicado numerosos libros exitosos distribuidos homogéneamente entre las distintas entidades que lo componen. Del Premio Nobel para la poesía Octavio Paz a uno de los escritores más vendidos en el mundo, Ken Follett, del que Albatros ha publicado en Italia Bad Faith. Entre las novedades lanzadas en estos meses se encuentran también los libros de dos directores de cine galardonados con premios Óscar, Lina Wertmüller y Giuseppe Tornatore.

Las marcas que componen este grupo editorial son las siguientes: Albatros, Europe Books, Europe Livres, Europa Ediciones, Editora Europa, Europa Buch, Vertigo, Lastaria, NLB y Caos Film.

Los géneros

Además de la narrativa y la poesía, que son los géneros en los que el catálogo de la editorial Europa propone un mayor número de títulos, es igualmente significativo el trabajo desempeñado en el ámbito del ensayo, donde destacan nombres como el del papa Francisco y del expresidente de Estados Unidos Barack Obama. Del primero se ha publicado en España Ahora hagan sus preguntas, una profunda reflexión sobre la importancia del diálogo como instrumento de crecimiento espiritual y social. De Barack Obama la editorial Europa ha publicado en cambio I Discorsi, una obra que, después del éxito obtenido en Italia, pronto será traducida y publicada en los distintos países en los que trabaja el Grupo. El catálogo de Europe Books presenta también autobiografías y obras del género fantástico.

La distribución

Construida ladrillo a ladrillo a lo largo de los años, la red de distribución de libros de Europa Ediciones ha llegado a ser una de las más amplias de Europa. Un sistema articulado que cuenta con la colaboración de distribuidores nacionales e internacionales de primer plano y que llega a decenas de miles de librerías. Actualmente, los títulos de la editorial Europa están presentes en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia, España y Portugal. Fuera del continente, la red de distribución alcanza Estados Unidos, Australia, Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador y Brasil.

No solo libros

Entre las distintas marcas del Grupo se encuentra también Caos Film, que se ocupa de contenidos audiovisuales: de la producción de películas y programas televisivos a la realización de bibliotráileres y audiolibros. La última novedad etiquetada Caos Film es el DVD de un espectáculo que ha llevado al escenario a uno de los personajes literarios más amados del mundo: Monsieur Malaussène de Daniel Pennac, interpretado por el célebre actor italiano Claudio Bisio.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Demetrio Carceller Arce: "La educación, el cuidado de las personas y la convivencia, nuestra razón de ser" Freehand Arquitectura explica cómo la decoración influye en el cerebro y el estado de ánimo eXp alcanza los 300 agentes en su primer año de actividad en España Bodega de los Secretos da las claves para comer fuera de casa y no engordar Vendemostucoche.com: la feria de venta de coches entre particulares. Domingo 26 de junio en Madrid