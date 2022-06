PgO UCAM opiniones. Los alumnos la consideran una de las mejores universidades para estudiar el postgrado de Odontología Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:42 h (CET)

A la hora de elegir un profesional para tratar alguna dolencia bucodental, los ciudadanos lo tienen claro: siempre van a escoger aquel que cuente con mayor experiencia y especialización en el ámbito que lo necesita. Conscientes de ello, los profesionales de la odontología optan por ampliar su currículum académico a través de postgrados con los que mejorar su desempeño laboral.

Para decidir dónde cursar una formación complementaria, como en cualquier otro sector, son muchos los odontólogos que buscan opiniones en las que basar su elección. En este sentido, el Postgrado en Odontología de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) se sitúa como una de las mejores opciones formativas, puesto que la mayoría de sus alumnos tienen una valoración positiva en cuanto al profesorado y los temarios ofertados.

Las reseñas sobre PgO UCAM destacan que sus docentes son muy profesionales, de dilatada experiencia, cercanos y entregados a los estudiantes, que están dispuestos a ayudar y que, además, hacen colaboraciones de nivel internacional. Asimismo, los estudiantes señalan que las instalaciones son modernas y están a la vanguardia con nuevas tecnologías y herramientas actualizadas.

Opiniones de los alumnos de la institución Las opiniones de los alumnos de PgO UCAM coinciden en que los contenidos tratados en los postgrados son de gran utilidad en la práctica profesional. Para el Dr. Diego Torrealba, alumno de la 7ª edición del Máster en Cirugía Bucal, Periodoncia e Implantología, destaca la calidad del profesorado. En ese sentido, remarca la posibilidad de realizar muchas intervenciones con la guía de docentes plenamente capacitados en este campo. “Ha sido fantástico y se lo recomiendo a cualquiera que quiera dedicarse a la cirugía”, ha asegurado el Doctor Torrealba.

En el caso del Dr. Andrés Francisco Gandolfo, integrante de la 5ª edición del Máster en Rehabilitación Oral, Odontología Estética Avanzada y Nuevas Tecnologías, indica que todo lo aprendido en cada módulo puede aplicarse de inmediato en la práctica clínica diaria. El doctor Gandolfo ha aseverado que el máster que ha realizado ha sido una experiencia extraordinaria.

Otra de las opiniones encontradas es la de la Dra. María Isabel García Requena, alumna del Máster en Cirugía, Implantología y Periodoncia, que brinda grandes posibilidades de practicar con los pacientes mediante el acompañamiento cercano de los docentes. La doctora García Requena ha afirmado: “El máster ha superado todas mis expectativas”.

Por su parte, la estudiante del Máster en Endodoncia Clínica y Microscopia, Dra. Irene Rodríguez Martín, considera el programa muy novedoso, con temas actuales, el cual recomendaría a otros profesionales, sin duda.

En cuanto al Máster en Ortodoncia Clínica y Ortopedia Dentofacial, el Dr. Nicolás Pastrana Torrado ha manifestado que “ha sido una etapa muy enriquecedora a nivel personal. No sabía nada de ortodoncia y, a lo largo de esta formación, he ido aprendiendo hasta sentirme totalmente capacitado para desarrollarme como ortodoncista”.

Estas opiniones avalan sus programas de formación académica y los convierten en una gran opción para que los odontólogos continúen con su formación y alcancen una especialización que hoy en día es fundamental en la oferta de las clínicas dentales.

Una opción acreditada por sus estudiantes Con más de 1.000 matriculados cada año, la institución ofrece un contenido de alta calidad en todos sus programas, siempre innovando en sus protocolos y estrategias. Gracias a PgO UCAM, los profesionales pueden aprender nuevas técnicas y mejorar los tratamientos a los pacientes en la práctica diaria en todas sus sedes repartidas por todo el mundo. Ofrece, como bien cuentan sus alumnos, una preparación de calidad con docentes de prestigio nacional e internacional. En este punto, cabe reseñar, que los alumnos y exalumnos de PgO UCAM tienen acceso a ofertas de empleo en Reino Unido, Francia y Holanda, con las que comenzar un futuro laboral en el extranjero.

Otro de los puntos destacables de PgO UCAM es su canal de cirugía: Oral Surgery Tube (OST), la única plataforma que emite cirugías en vivo y la mayor plataforma de habla hispana en hacerlo. Semanalmente, pueden verse operaciones en riguroso directo con la tecnología más puntera y donde los usuarios tienen la opción de interactuar a través de un chat donde plantear dudas y consultas. Desde su puesta en marcha son alrededor de 1.700 las cirugías emitidas en vivo. Es una herramienta de aprendizaje muy valorada por sus alumnos, una plataforma en la que poner en común todo aquello que resulte interesante para los profesionales del sector y donde encontrar soporte para resolver casos en los que no se encuentra solución. Oral Surgery Tube pretende revolucionar la manera en la que aprender la Odontología.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Prestige Asociados, dejar la reclamación de impagados en manos de expertos Reparar grietas en las paredes con los expertos de IMO Ingeniería de Cimentaciones Especiales La cosmética coreana de la mano de Coko Cosmética Koreana BiNarval Plus Z de Narval Pharma facilita el control de peso Inblan, un caso de éxito al exportar maquinarias españolas a todo el mundo