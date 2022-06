Mindanao, Premio Fugaz 2022 al mejor cortometraje español Los galardones más representativos del formato corto en nuestro país dieron a conocer un palmarés muy repartido Redacción

miércoles, 22 de junio de 2022, 12:17 h (CET) Los Premios Fugaz, los galardones más relevantes del panorama del cortometraje español, con una gran comisión de más de 900 profesionales del sector que decide las 19 categorías en las que se dividen los premios, han dado a conocer hoy el palmarés de su sexta edición, la del 2022, con un evento virtual en el que los ganadores han podido sumarse en directo para agradecer sus respectivos premios.



El cortometraje Mindanao, dirigido por Borja Soler, se ha hecho con el principal galardón de la noche, el Premio Fugaz al mejor cortometraje, al que también se le ha sumado el de mejor interpretación femenina para Carmen Machi. El trabajo narra los últimos momentos de una política corrupta antes de ser detenida para entrar a prisión.

Chaval, un plano secuencia de 27 minutos que nos acerca a un robo entre la noche cerrada y el amanecer, ha conseguido el Fugaz a la mejor dirección para Jaime Olías, mientras que Verónica Echegui se ha hecho con el Fugaz a la mejor dirección novel con su Tótem loba, trabajo que también se alzó con el premio al mejor montaje para Miguel Ángel Trudu. El Fugaz al mejor guion fue para Santiago Requejo con el retrato de los prejuicios de una comunidad de vecinos hacia los problemas de salud mental en Votamos, y Ramón Barea se hizo con el Fugaz a la mejor interpretación masculina por La entrega, conformando un palmarés muy repartido entre los principales galardones de la noche.

El cortometraje más premiado ha sido El semblante, de Carlos Moriana y Raúl Cerezo, que ya batió el récord de nominaciones en la presente edición de los Fugaz con 13 candidaturas, de las cuales ha conseguido materializar cuatro: mejor dirección de producción (Sofía P. Jordan), mejor dirección de arte (Laura Lostalé), mejor vestuario (Fede Pouso y Fernanda Versolato) y mejor maquillaje y peluquería (Pablo Díaz, Pablo Marugan y Lucía Sainz). Una buena cosecha para el género de terror, que también amplió los cortos La luz y Tranvía, el primero dirigido por Iago de Soto, que de sus once nominaciones consiguió finalmente el premio a la mejor dirección de fotografía para Miguel Leal; y el segundo dirigido por Carlos Baena, que se hizo con el premio a los mejores efectos visuales. Por su parte, Sorda, consiguió el Fugaz al mejor sonido para Pablo Jordán y Fernando Calvo.

En el apartado de animación, Loop, de Pablo Polledri, fue el triunfador de la noche consiguiendo el premio a mejor cortometraje de esa categoría, al que también se sumó el de mejor banda sonora para Joseba Beristain. En el apartado de mejor cortometraje documental el Fugaz recayó en Maldita. A love song to Sarajevo, de Raúl de la Fuente y Amaia Remírez, y el trabajo de animación Leopoldo del del bar, de Diego Porral, consiguió el premio a mejor cortometraje breve (al que optaban los cortometrajes de hasta cinco minutos de duración).

Los Fugaz además se acuerdan con cierta ironía de su “hermano pequeño”, el largometraje, concediendo un premio a este apartado, en el que El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, venció a sus competidoras Espirítu sagrado, Las leyes de la frontera y Maixabel.

Los premios cierran así su edición de 2022, la sexta, con más de 600 obras presentadas a concurso, y con una comisión de profesionales del sector del cortometraje que, al ir ampliándose año a año mediante la invitación a las obras finalistas, llegará a ser de más de mil personas para el año 2023.

Palmarés Premios Fugaz 2022

Mejor cortometraje Mindanao Mejor dirección Jaime Olías, por Chaval Mejor dirección novel Verónica Echegui, por Tótem loba Mejor guion Santiago Requejo, por Votamos Mejor dirección de producción Sofía P. Jordán, por El semblante Mejor dirección de fotografía Miguel Leal, por La luz Mejor montaje Miguel Ángel Trudu, por Tótem loba Mejor dirección de arte Laura Lostalé, por El semblante Mejores efectos visuales Catherine Tate, por Tranvía Mejor vestuario Fede Pouso y Fernanda Versolato, por El semblante Mejor maquillaje y peluquería Pablo Diaz, Pablo Marugan y Lucía Sanz, por El semblante Mejor sonido Pablo Jordán y Fernando Cano, por Sorda Mejor banda sonora Joseba Beristain, por Loop Mejor interpretación masculina Ramón Barea, por La entrega Mejor interpretación femenina Carmen Machi, por Mindanao Mejor cortometraje documental Maldita. A love song to Sarajevo Mejor cortometraje de animación Loop Mejor cortometraje breve Leopoldo el del bar Mejor largometraje El buen patrón

Premios por cortometraje

4 El semblante 2 Mindanao 2 Tótem loba 2 Loop 1 Chaval 1 Votamos 1 La entrega 1 La luz 1 Sorda 1 Tranvía 1 Maldita. A love song to Sarajevo 1 Leopoldo el del bar 1 El buen patrón

