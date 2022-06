¿Qué son los cover ups?, por el experto tatuador Jose Piñeiro Corvo

El cover up es una técnica de tatuaje que se realiza con la finalidad de cubrir un tatuaje previo de manera atractiva, buscando que a simple vista no parezca una cobertura y, en cambio, se aprecie como una nueva obra artística de carácter visual.

Este método debe ser llevado a cabo por un tatuador profesional que cuente con las habilidades y destrezas para su realización.

Jose Piñeiro Corvo es experto en la materia y tiene una amplia trayectoria efectuando todo tipo de tatuajes, así como en la realización de la técnica del cover up.

¿En qué consiste el cover up, dónde puede hacerse y para qué casos está recomendado? El cover up es un tipo de tatuaje diseñado específicamente con la intención de tapar un tatuaje que se ha realizado previamente en la misma zona y se desea cambiar por algún motivo u otro. El cover up se adapta a las dimensiones del tatuaje previo para crear, mediante el tinte, un nuevo concepto.

Las razones para hacer un cover up son variadas, en algunos casos se trata de pérdida de nitidez del tatuaje anterior, insatisfacción por el diseño previo, el final de una relación amorosa que resulta que la persona llevaba el nombre de la pareja tatuado o simplemente puede deberse a que el antiguo tatuaje ya no resulta agradable para su portador. El cover up puede realizarse en diversas zonas del cuerpo, por lo que no hay demasiadas limitaciones en ese sentido y está recomendado para todas las personas que deseen un cambio visualmente agradable en su piel.

Recomendaciones para todos los interesados en hacerse un cover up El cover up apuesta por creaciones de volumen, textura y estilos gráficos que permitan apreciar una composición novedosa. Es decir, que no parezca que se trata de una modificación sino de un tatuaje hecho desde cero.

Es importante mencionar que la tinta negra ofrece mayor recubrimiento por lo que suele ser la más complicada de cubrir y es usual que el nuevo diseño que se realice esté basado en ese mismo color, agregando otros tintes en zonas no tatuadas. Para tapar tatuajes de gran tamaño se recomienda crear un nuevo diseño más grande para que resalte el nuevo tatuaje; sin embargo, depende de cada situación específica.

El cuidado de un cover up no es distinto al de un tatuaje convencional, por lo que el proceso es igual. El tatuador Jose Piñeiro Corvo realiza este tipo de tatuajes de manera profesional en su estudio. En sus perfiles en redes sociales se pueden apreciar diversos diseños que sirvan como inspiración a los interesados en el cover up.