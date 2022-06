Limpianet, una firma especialista en la limpieza de tapizados a domicilio Emprendedores de Hoy

Ordenar y limpiar los lugares y los objetos que allí se encuentran es uno de los principales factores para lograr el bienestar personal. De esta manera, es posible eliminar virus, bacterias, ácaros, manchas y polvo, ya sea en el hogar, en un vehículo o en la oficina.

Por tal razón, es importante contratar los servicios de una empresa que realice limpieza de tapizados a domicilio, ya que estos microorganismos se concentran en estos tipos de tejidos. Para ello, la firma Limpianet ofrece un servicio de Desinfección de Alto Nivel (DNA) con productos especializados y tecnología de vanguardia.

Limpianet ofrece una desinfección de alto nivel Limpianet es una empresa dirigida por mujeres con más de 10 años de experiencia en el sector, con un servicio personalizado y cuidadoso para trabajar in situ, a través de una cita solicitada con al menos 24 horas de antelación. Su servicio de DNA en Tarragona y Barcelona consiste en la desinfección controlada por vía aérea de los espacios de una vivienda, comercio u oficina. Así, por medio de un sistema de niebla aséptica, equipos de última generación y productos desinfectantes, se eliminan los agentes patógenos, tanto los virus y bacterias como los hongos.

De este modo, la empresa ofrece su servicio en viviendas, embarcaciones, caravanas, comercios y oficinas, siendo eficaz para la eliminación y prevención de enfermedades en zonas de tráfico y afluencia de gente o lugares con poca ventilación. Cabe destacar que las técnicas profesionales aplicadas no tienen riesgos para las personas, animales y plantas.

Servicio de limpieza de tapizados a domicilio El servicio profesional de limpieza y desinfección de tapizados a domicilio realizado por Limpianet se lleva a cabo por medio de un cepillado mecánico y un lavado de inyección y extracción con maquinaria de última tecnología. Para tal fin, se utiliza una espuma activa y productos desinfectantes exclusivamente diseñados para tapizados, los cuales eliminan manchas y olores, garantizando que la superficie tapizada volverá a su estado original. Además, la firma cuenta con la posibilidad de realizar un secado express en tan solo 1 hora.

Por lo tanto, a través de este servicio, es posible no solo conservar los tapizados, sino también lograr un entorno sano y limpio, con la garantía de unos profesionales cualificados y motivados para realizar el trabajo de manera atenta y cuidadosa con el cliente, su domicilio y el medio ambiente.



