El binomio Fintech y Banca digital según GDS Modellica

martes, 21 de junio de 2022, 15:27 h (CET) El cambio de hábitos financieros, como consecuencia de la digitalización, ha propiciado el surgimiento de las Fintech: un nuevo ecosistema financiero. GDS pone a disposición de sus clientes una serie de herramientas, basadas en Inteligencia Artificial, que analizan el comportamiento de los usuarios e identifican patrones o actividades de riesgos El sector bancario ha experimentado una notable transformación en los últimos años, ha tenido que reinventar sus servicios y productos para adaptarse a los nuevos hábitos y demanda de sus clientes. En el actual escenario financiero han aparecido nuevos players: las empresas Fintech. Una nueva entrada en escena que ha provocado que los actores existentes, la banca digital y la banca tradicional, sí o sí apuesten por la innovación, la tecnología y la resiliencia financiera si no quieren desaparecer del espectro financiero.

Las Fintech son empresas que utilizan tecnología con el objetivo de mejorar o automatizar servicios y procesos financieros tanto a consumidores como a empresas. Conforman todo tipo de empresas (finanzas personales, seguros, pagos, administración de activos…); en su mayoría, no son bancos, aunque lo parezcan. No resulta fácil ser banco debido a las estrictas regulaciones que han de cumplir las entidades financieras, si bien son empresas de base tecnológica.

Entre las razones de éxito y rápida expansión de las Fintech, según GDS Modellica sobresalen las siguientes: son servicios financieros novedosos, añaden valor a los servicios financieros existentes; facilitan la accesibilidad y transparencia de los productos financieros; simplifican los procesos; una mayor eficiencia; reducen costes de transacción o servicios; mejoran la experiencia del consumidor; segmentan mercados y la expansión a nuevos nichos de mercado. Uno de los puntos fuertes de este nuevo sector es que los clientes pueden realizar multitud de operaciones y ver el rendimiento de su dinero en tiempo real.

El nudo gordiano de estas soluciones tecnológicas es mejorar la productividad, rentabilidad y seguridad, así como aportar agilidad y ahorro de tiempo mediante la automatización. Es un mercado muy cambiante y altamente competitivo que requiere soluciones innovadoras y herramientas sofisticadas y ágiles para analizar los datos, gestionar los riesgos y ser rentables. El riesgo siempre está ahí, más o menos latente, en cualquier operación. Identificarlo con antelación facilitará su solvencia y rentabilidad. La seguridad no es una cuestión baladí, es la mejor herramienta para mitigar y prever con antelación los posibles riesgos a través soluciones integrales.

En este sentido, afirma Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, "en nuestra empresa hemos y estamos trabajando para proporcionar soluciones específicas a los clientes que les aporten flexibilidad, a la hora de incorporar fuentes de datos más sofisticadas, automatización de la toma de decisiones, decisiones comunes y consistentes en las múltiples unidades de negocio, y control de las estrategias de decisión. Según García Rouco, “los clientes necesitan de herramientas o soluciones integrales y personalizadas que soporten el cumplimiento de las regulaciones del mercado, consistentes, escalables y rápidas para combatir riesgos y fraudes”.

El mercado Fintech, está en pleno desarrollo, y movió según, según Accenture, 127 mil millones de dólares en todo el mundo en 2018 y en este año 2022 se espera que supere los 310 mil. Más allá del crecimiento y las múltiples herramientas ofrecidas a sus propios usuarios, las Fintech aún no han logrado penetrar en todos los sectores de la sociedad. Ese es, quizá, otro de sus grandes desafíos.

Existen dos tipos de bancos Fintech: los challenger banks y los neobancos. Los primeros, con licencia bancaria, operan con licencia de Entidad de Crédito emitida por un banco central y, por lo tanto, han cumplido con las mismas exigencias y regulaciones que un banco tradicional y son igual de seguros que cualquier otro banco. Los segundos, los neobanks, no disponen de licencia bancaria y para operar han conseguido previamente la licencia de entidad de dinero electrónico (EDE) o, bien, se han asociado con una EDE externa que es quien custodia el dinero de sus clientes. La compañía tiene que cumplir una serie de requisitos y garantías. Ambos tipos de compañías trabajan con la última tecnología para que la privacidad y el dinero estén seguros.

El cambio de hábitos financieros en las Fintech: un nuevo ecosistema financiero.. Si al principio las Fintech y la Banca Digital eran consideradas enemigas entre sí, ahora en pleno desarrollo han comprobado que lo mejor es asociarse. El binomio Fintech yrnizar la Banca Digital. Fintech y Banca Digital mejor aliadas que separadas para ofrecer el mejor servicio.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

