Los beneficios del sistema Big Data en Huella Digital

martes, 21 de junio de 2022, 12:25 h (CET)

El sector inmobiliario sigue apostando por la implementación de nuevas tecnologías, que hagan más productivas su gestión de compra, venta o alquiler de inmuebles. Para ello, disponen de herramientas digitales con las que agilizan los procesos y que permiten dar mayor visibilidad al sector, mediante las innovaciones que ponen al servicio de personas o empresas

En este sentido, Huella Digital es un claro ejemplo de innovación en el campo de bienes raíces, gracias a su sistema de búsqueda de clientes exclusivos en el sector inmobiliario llamado Rastreo de Huella Digital.

El sistema de esta agencia inmobiliaria permite vender inmuebles de España a clientes de todo el mundo, y hacerlo de forma efectiva, ya que muestra los datos de aquellas personas interesadas en comprar una propiedad en específico.

Tour virtual: la nueva herramienta para el alquiler, compra o venta de inmuebles Tanto la competitividad en el sector inmobiliario, como la amplia variedad de opciones en cuanto a infraestructura y diseño, han impulsado la constante reinvención en el área con nuevas estrategias de ventas. De allí, la digitalización e implementación del tour virtual, como herramienta para la compra, venta y alquiler de viviendas.

No se requieren horarios para visitas, ni barreras geográficas o limitaciones para observar el inmueble las veces que se considere necesario. Asimismo, es posible ahorrar tiempo al no tener que desplazarse hasta la propiedad, y desde la comodidad del lugar donde el usuario se encuentre, puede tomar la decisión de la vivienda que necesita y que aspira adquirir.

¿Qué usos tiene el Big Data dentro del sector inmobiliario? En la actualidad, el Big Data representa una de las herramientas de mayor utilidad en todo tipo de negocios, ya que permite determinar, mediante datos almacenados, las preferencias, comportamientos, características y gustos de los clientes, para facilitar la clasificación de dichos datos y que sirvan de indicadores en la aceptación o no del producto que se comercializa. Esta información se obtiene en tiempo real, lo que origina una evaluación permanente de las acciones realizadas y las que son convenientes implementar, en beneficio de las organizaciones.

Una base de datos con información fundamental para la empresa, permite la toma de decisiones en forma oportuna y aportan ventajas competitivas a las empresas. Por lo tanto, el almacenamiento, procesamiento y correcto control de los datos, permite una evaluación permanente sobre el posicionamiento del negocio en el mercado y tomar las medidas convenientes para el futuro de la empresa.



