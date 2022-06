¿Cómo evaluar la psicopatía en una amplia variedad de contextos, en sujetos mayores de 18 años? Emprendedores de Hoy

Los profesionales en salud mental y terapeutas especializados han considerado el estándar de oro Hare Psychopathy Checklist- Revised TM como una herramienta confiable para el diagnóstico de diferentes trastornos que afectan la calidad de vida de las personas.

Sus instrumentos de medición permiten detectar la presencia, características y grado de desarrollo de ciertas patologías, con el objetivo de ofrecer al profesional un panorama detallado del estado de salud del paciente.

Tal es el caso de la Escala de Psicopatía SRP-4, un sistema de diagnóstico derivado del estándar de oro, que permite evaluar este trastorno desde múltiples contextos y en sujetos adultos con más de 18 años de edad. En ese sentido, la editorial especializada en pruebas y herramientas de psicodiagnóstico, Giunti Psychometrics, ha puesto a disposición de profesionales de la salud mental, una prueba especializada que se utiliza mayoritariamente para reconocer la psicopatía en los diferentes niveles que contempla la escala.

Escala de Psicopatía SRP-4 Esta prueba está diseñada para valorar la posible presencia de tendencias psicopáticas en adultos que conviven en diferentes contextos sociales. Sus cuestionarios pueden aplicarse en entornos clínicos, forenses o de investigación, en especial, cuando se necesita configurar un perfil de personalidad multidimensional a un paciente o a un grupo de pacientes, de una forma rápida y precisa. Los test e instrumentos que componen esta prueba se articulan a estándares internacionales de diagnóstico como el PCL o Test de Hare, garantizando resultados acertados y completos en un periodo de corto de tiempo.

Esta prueba se compone de 64 ítems divididos en 4 escalas de evaluación sugeridas por el PCL, los cuales se corresponden con los 4 niveles de psicopatía que existen. En aquellos entornos donde se dificulte la aplicación de la prueba en su totalidad, es posible utilizar un formulario abreviado de 28 ítems que disminuye el tiempo de realización, pero que no altera los resultados finales del diagnóstico. Al finalizar la prueba, es posible identificar niveles de psicopatía generales y comprender en detalle la personalidad del paciente siguiendo dos factores que recogen las características más relevantes de una persona con este trastorno. El primer factor mide los niveles de egoísmo, crueldad e instrumentalización del otro, mientras que el segundo factor analiza la inestabilidad crónica, antisocialidad y la presencia de un estilo de vida socialmente errático.

Efectividad en la detección de trastornos psicopáticos Más de 150 estudios realizados a lo largo de 30 años y respaldados por muestras forenses y no forenses, confirman la efectividad de esta prueba diagnóstica en la detección de trastornos psicopáticos en sus diferentes niveles de aparición. Por este motivo, Giunti Psychometrics invita a todos los profesionales expertos en salud mental, a que incluyan la escala de psicopatía SRP 4 dentro de sus protocolos de diagnóstico, con el objetivo de encontrar los tratamientos indicados para sus pacientes, partiendo de resultados detallados y precisos sobre la naturaleza de su trastorno.



