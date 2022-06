Todo lo que hay que saber sobre las carillas dentales, por Dentinova Emprendedores de Hoy

Hoy en día, uno de los tratamientos estéticos bucales más solicitados es el de las carillas dentales. Estas pequeñas y finas láminas de cerámica o de composite, que se pegan en la parte externa de los dientes, suelen utilizarse para corregir la forma, el tamaño e incluso las fisuras de la dentadura.

El proceso de restauración es delicado, por lo que es importante acudir a un dentista certificado y con experiencia profesional. Al respecto, la clínica Dentinova, con sede en Barcelona, cuenta con un equipo de odontólogos especializados en estética dental que brinda a los pacientes este tipo de procedimientos.

¿Cuáles son los beneficios de las carillas dentales? Es muy común que en las dentaduras existan dientes con algún tipo de deformación. En estos casos, las carillas son un buen recurso para corregir alteraciones como la coloración, los desgastes del esmalte, los huecos interdentales y algunas situaciones en las que la posición de las piezas dentales está comprometida.

Otro beneficio de este tratamiento dental es que resulta poco invasivo. Su colocación es rápida, sencilla y no produce dolor. Además, no genera ningún daño a la encía ni supone una agresión para el diente, siempre y cuando sea realizado por un profesional.

Asimismo, los materiales utilizados en su fabricación son muy resistentes. Esto garantiza que se mantengan en perfectas condiciones durante muchos años. Las carillas de composite pueden tener una vida útil de 5 a 10 años, mientras que las de cerámica pueden durar entre 10 y 21 años.

El procedimiento de colocación de las carillas dentales En la mayoría de los casos, solo son necesarias 2 citas con el médico. En la primera cita, el dentista prepara los dientes, retirando una pequeña cantidad de esmalte en la parte frontal y en los lados. Después de la eliminación de la capa externa, se elabora el molde, el cual es enviado al laboratorio para iniciar el proceso de creación.

En la segunda cita, se procede a la adaptación e instalación de las carillas permanentes de cerámica. Entre ambas citas, el paciente es dotado con unidades provisionales.

Por el contrario, las carillas de composite son láminas finas y moldeables de resina, por lo que se colocan de manera directa sobre el diente.

En la clínica dental Dentinova, ambos procedimientos están disponibles. La tecnología que utilizan los profesionales de esta empresa permite que los pacientes aprecien lo que sería el resultado final antes de someterse al proceso. Esta técnica avanzada es posible gracias a un estudio virtual.

Los profesionales de la estética dental son los más indicados para ofrecer toda la información pertinente sobre las carillas. Por tal motivo, es recomendable acudir a ellos si se quiere obtener un análisis personalizado y ajustado a las necesidades.



