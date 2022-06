Moverse en verano con una Scooter eléctrica Lifán Emprendedores de Hoy

Los scooters eléctricos, en diferentes modelos, son cada vez más habituales en las calles de las ciudades españolas. Sus capacidades se adaptan perfectamente al paisaje urbano y su diseño reduce al mínimo las emisiones contaminantes, por lo que muchos usuarios optan por esta alternativa, cuyo uso, además, ofrece un refrescante medio de movilidad para el verano.

Con el calor y la humedad típicos de esta temporada, el metro, los autobuses y hasta el mismo coche pueden volverse sofocantes. Es por ello que las motos eléctricas, como las que oferta Lifan Motos, representan una opción no solo eficiente y sostenible para el medioambiente, sino también sumamente práctica y cómoda para moverse por la ciudad en verano.

Opción dinámica y versátil de movilidad para verano Las motos eléctricas de Lifan ofrecen un amplio paraguas de ventajas, en comparación al automotor tradicional. Son una opción mucho más ligera y rentable, ya que no requieren de un constante gasto en gasolina, al mismo tiempo que son libres de emisiones contaminantes, tanto a nivel atmosférico como acústico. Sus características técnicas, además, brindan un rendimiento ideal para cualquier entorno urbano en España, con velocidades máximas de hasta 45 km/h, y con una autonomía que oscila entre los 70 y 80 kilómetros.

Junto con estas cualidades, las motos eléctricas representan una opción mucho más versátil en el entorno urbano, con grandes ventajas ante esos escenarios que se vuelven especialmente incómodos durante el verano, como los episodios de congestión vehicular o las largas esperas bajo el sol esperando a coger el autobús. Este tipo de vehículos representa una opción accesible, con muchos menos costes añadidos, para evitar todos estos escenarios incómodos, y movilizarse con facilidad a través del perímetro urbano durante esta temporada.

Un aporte por el cambio hacia una movilidad sostenible Para Lifan Motos, un distribuidor oficial de esta marca en España, la comercialización de estos vehículos representa más que un negocio, es un esfuerzo por cambiar el modelo de movilidad urbana, altamente contaminante en la actualidad, hacia una visión más sostenible, en el que la reducción de las emisiones contaminantes no representa una movilidad lenta y precaria, sino, por el contrario, un modelo a base de vehículos más cómodos, versátiles, menos invasivos y mucho más eficientes, tanto para la sostenibilidad del planeta como para las necesidades del usuario.

En este sentido, el verano es un ejemplo de esa eficiencia que, en este tipo de vehículos, no se traduce precisamente en las velocidades más altas o el mayor desempeño de la máquina, sino en una opción que ofrece beneficios mucho más amplios en términos de bienestar y calidad de vida, y que, sobre todo, hace de la movilización a través de las áreas urbanas, una experiencia mucho más agradable para sus habitantes.



