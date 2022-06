¿Cómo medir la inteligencia de forma no verbal de las personas?, por Giunti Psychometrics

A nivel empresarial, para medir las capacidades psíquicas y cognitivas de los empleados o aspirantes a empleados, las pruebas psicométricas son muy utilizadas. También en otros ámbitos como el educativo.

Existen una variedad de ellas, entre las que se encuentra la prueba Leiter-3 Escala de Inteligencia no Verbal. Esta se caracteriza por ser igualmente útil y aplicable tanto en niños como en adolescentes y adultos. Además, adquirirla es muy sencillo y se puede hacer a través de Giunti Psychometrics, una empresa con más de 60 años de trayectoria, dedicada al diseño y distribución de pruebas psicométricas en más de 20 países.

¿Cómo medir la inteligencia no verbal en las personas? En líneas generales, la inteligencia no verbal tiene que ver con la capacidad que una persona posee para comunicarse, expresar sus sentimientos y sus emociones, sin necesidad de utilizar las palabras. No todas las personas llegan a desarrollar esta habilidad de la misma manera ni al mismo nivel, ya que esto depende de una variedad de factores. Sin embargo, es posible medirla a través de pruebas psicométricas concretas como la prueba Leiter-3 Escala de Inteligencia no Verbal. Se trata de una batería de tipo neuropsicológica no verbal, por medio de la cual se puede medir tanto el coeficiente intelectual de un individuo, como su capacidad cognitiva. La prueba es perfectamente aplicable en personas desde los 3 hasta los 75 años de edad y se caracteriza por enfatizar los componentes no verbales del razonamiento, siendo particularmente útil en personas con problemas de audición o del habla.

Las dos baterías que componen la prueba Concretamente, son dos las baterías que componen esta prueba. La primera de ellas es la cognitiva, que se centra en la inteligencia fluida y en determinar el mayor grado de habilidades cognitivas innatas en un individuo. La siguiente batería es la de atención y memoria, que ayuda a identificar los síntomas de quienes padecen trastornos de atención tales como el TDAH, discapacidades del aprendizaje y otros tipos de déficits neuropsicológicos. En Giunti Psychometrics, se puede adquirir esta prueba a través de la web. Allí, está disponible el juego completo de Leiter-3, que incluye el manual técnico para saber exactamente cómo utilizarlo, un cuaderno de estímulos, atril de estímulos, guía de gestos estandarizada y 20 cuadernos de respuestas. Pero, además, viene también con figuras geométricas de goma, contenedores, tarjetas y 20 cuadernillos más para el registro de respuestas.

En el sitio web de Giunti Psychometrics, está toda la información acerca del producto, además de opciones para que el cliente pueda adquirir el juego completo o bien una parte de la prueba y sus componentes. La prueba será sumamente útil para tratar eficazmente casos de déficit cognitivo, trastornos específicos del aprendizaje, discapacidades motoras graves, parálisis cerebral, TEA o TDAH, entre otros.