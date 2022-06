¿Cuáles son los mejores valores para una cartera de inversiones?, según Simplemente Trading

Simplemente Trading constata que este año 2022 pasará a la historia como un período de tiempo excepcional y marcará sin duda un antes y un después que no se veía desde hace mucho tiempo.

Para aquellos que viven en países en vías de desarrollo, una inflación de 8 a 10% es muchas veces hasta habitual, nada raro. No obstante, sí lo es para personas que viven en Europa y en EE. UU., más habituados estos últimos años a períodos de deflación (disminución de precios) o una inflación máxima de 2% anual.

A esta situación, que no se presentaba desde la década de los años 70 y 80, se suma que las personas dejaron de recibir ayudas económicas de los gobiernos relacionadas con la pandemia del covid-19 y en los EE. UU. se han creado más trabajos que gente capacitada o dispuesta a aceptar esa oferta laboral, generando subidas en los costes de contratación de personal.

Si bien el mundo occidental ha levantado todas las restricciones del covid-19 vigentes, en China aún no y eso está generando un problema de abastecimiento de materiales básicos como son los chips, indispensables para la fabricación no solo de ordenadores y otros equipos, sino también de automóviles y muchos otros artículos de consumo masivo. Varias empresas se han quedado con pedidos realizados y envíos no cumplidos, tanto para la venta como para la fabricación de diversos bienes.

La guerra en Ucrania, una de las varias que hay alrededor del mundo, también influye en el precio de las materias primas, como el trigo, petróleo, gas natural, entre otros, y ha motivado subidas de precios no vistas en mucho tiempo. La presidencia de los EE. UU. por el momento no toma medidas, sigue negando la explotación petrolífera en este país, por su compromiso hacia una producción de energía verde y no toma medidas de emergencia que permita normalizar una vez más su independencia energética, ya que tiene recursos más que suficientes.

En este contexto, por el momento, las empresas con un Ratio Moat elevado han sido las mejores oportunidades de compra, según afirman desde Simplemente Trading. Este ratio se refiere a las defensas que una compañía tiene para sobrellevar condiciones externas, ajenas a la empresa, que ocasione problemas en su normal desarrollo y crecimiento. Estas son empresas grandes, con una situación financiera saneada y cuyo PER (Price Earning Ratio) se encuentre en este momento cercano o por debajo del nivel 20. Estas empresas son excelentes oportunidades para sumar al portafolio de un inversionista en momentos de crisis o caídas generalizadas de las bolsas, como se ha tenido con el Nasdaq, que retrocedió 31%, o el S&P 500 que bajó 20% desde sus máximos de todos los tiempos.

Ejemplos de empresas con defensas son la innovación, licencias, marca reconocida, tamaño, propiedad intelectual, competencia mínima, ventaja competitiva, red de suministros, como los más importantes.

Simplemente Trading explica que una forma de posicionarse en este tipo de empresas es a través de ETFs, los cuales se pueden negociar como acciones de empresas. Son muy líquidos y eficientes y los de mayor volumen se pueden encontrar en el libro Gana dinero invirtiendo en ETFs, que explica también cuáles son los mejores momentos para abrir posiciones compradoras en el mercado y multiplicar el resultado con ETFs simples y apalancados.