El confort acústico y su importancia para la salud Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 15:19 h (CET)

La sensación de bienestar entre los ocupantes de un espacio respecto al entorno acústico se conoce como confort acústico. No solo causa daño en el sistema auditivo, sino que también influye en enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza, presión arterial alta, cambios hormonales, trastornos del sueño, enfermedades psicosomáticas, disminución del rendimiento físico y mental, reacciones de estrés, agresión, sentimientos constantes de disgusto y disminución de la sensación de bienestar general.

En España, más de 9 millones están expuestos de forma permanente a niveles de ruido perjudiciales para su salud. El nivel de confort acústico está definido bajo el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que marca valores promedio anuales entre 25 dB y 40 dB en función del espacio y del momento del día medido.

El confort acústico y el bienestar de las personas La ausencia de ruido es un factor que se encuentra muy ligado al hecho de estar en calma y en paz. Además, estar un espacio silencioso favorece a la concentración y mejora la productividad de las personas, sobre todo en estancias de trabajo. Pero además de eso, el confort acústico es importante también en aspectos mucho más delicados, tales como la salud. Por lo tanto, es fundamental considerar este factor si lo que se quiere es lograr un bienestar integral. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el ruido es capaz de afectar a las personas hasta el punto de crear o potenciar algunas enfermedades, tanto a corto como mediano plazo.

Actualmente, son muchos los casos donde los altos niveles de sonido causan desde dolores de cabeza, hasta problemas cardiovasculares. Todo esto sirve para entender que mantener controlado los niveles de ruido, y garantizando un confort acústico correcto, se contribuye también al logro del bienestar de las personas.

Recientemente, se ha publicado una nueva normativa sobre confort acústico en espacios abiertos, ISO 229555 Confort acústico en oficinas abiertas / Acoustic quality of open office spaces, un nuevo marco de referencia para aumentar el confort y bienestar del usuario en este tipo de espacios. El objetivo de la norma es guiar en el diseño de los espacios de trabajo de planta abierta a través de criterios acústicos verificables, ofreciendo un enfoque integral para ayudar en la gestión del componente acústico en proyectos de planta abierta.

Qué hacer para mejorar la acústica de un espacio Existen espacios en los que incluso mantener una conversación se vuelve un reto, ya sea por la cantidad de ruido que entra o se produce en el lugar, o por los efectos del eco o la reverberación. Sin embargo, un lugar con un acondicionamiento acústico óptimo, no solo mejora la claridad del habla, sino que además aumenta la productividad, reduce la sensación de estrés e irritabilidad, favorece la privacidad y, en definitiva, mejora el bienestar y la comodidad de quienes se encuentran en ese espacio.

Para acondicionar acústicamente un espacio de manera eficiente hay que considerar factores tales como los siguientes. En primer lugar, la o las actividades que se realizan allí y también el tipo de material que se vaya a utilizar o que ya se encuentren en el lugar. Por otro lado, se debe determinar las necesidades específicas de ese local, su forma, materiales de construcción, tamaño, etc. Todo esto será necesario para garantizar soluciones acústicas adecuadas.

En Absotec cuentan no solamente con profesionales cualificados y con mucha experiencia en el tratamiento acústico de espacios, sino que además disponen de todo tipo de materiales de última generación para garantizar resultados que aseguren confort y el bienestar de las personas.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Scooter eléctrico Lifan, reducción de las emisiones de CO2 y eliminación de la contaminación acústica La guardería de perros PERROBUENO organiza un campamento de verano para perros Ventajas de las mantas térmicas para piscina de International Coverpool Star Dent, venta y servicio técnico de equipo dental de varias marcas Hablar en público con seguridad con el método CEN de oratoria de Esther Nguema