La importancia de contar con un Software de Gestión de Riesgos Corporativos

Un software ERM, también denominado Enterprise Risk Management, es la herramienta clave para que las organizaciones consigan una gestión de riesgos eficiente que pueda transformar los riesgos en oportunidades y evitar los impactos de las amenazas que pudieran existir.

Esta minimización de los riesgos y sus impactos es fundamental para la supervivencia de las organizaciones en el entorno cambiante en el que se vive, así como para crecer y sacar partido de las oportunidades a las que otras organizaciones no llegan por falta de previsión, preparación o gestión.

¿Qué se consigue con la Gestión de Riesgos Corporativos?

El objetivo es sencillo, contar con garantías extra de que los objetivos de la organización no se verán afectados por la materialización de determinados riesgos o bien que el impacto de los mismos no será determinante. Para ello, la organización deberá: identificar los posibles riesgos y su repercusión y establecer los planes de acción necesarios (y sus controles) para la mitigación o eliminación del riesgo o su impacto potencial en la marcha prevista.

¿Por qué es necesario un software de Gestión de Riesgos Corporativos (ERM)?

Para su gestión existen diversas metodologías de gestión de riesgos y se hace de una complejidad extrema el unificarse en una sola. Obviamente, no se puede gestionar con la misma metodología o marco de trabajo un riesgo de seguridad de la información que un riesgo medioambiental o de seguridad y salud en el trabajo. De ahí que las organizaciones necesiten, por un lado, la automatización de la gestión de cada uno de estos riesgos y, por otro, la unificación de todos ellos para la gestión global y la toma de decisión.

¿Qué se consigue con la utilización de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos?

El fin último de la tecnología en este sentido es hacer más eficaces, eficientes y competitivas a las organizaciones, procurando que no pierdan tiempo y recursos en aquello que no tiene que ver, directamente, con la generación de valor para sus partes interesadas, especialmente, los clientes, ya que sin ellos no podría sobrevivir.

Con el uso de un software ERM, la organización consigue centrarse en el análisis de la información y no perder recursos en la operativa diaria de esta gestión. De este modo, el tiempo de los responsables será más eficiente y se tomarán mejores decisiones. En segundo lugar, disponer de información precisa y centralizada, evitando tiempos improductivos en la búsqueda y comparación de información. En tercer lugar, disponer de alertas automatizadas para una toma de decisión correcta en tiempo y forma. Además, se evitan errores humanos, ya procedan de errores de cálculo o de falta de atención en la detección de riesgos. Para ello, el uso de indicadores de riesgo es clave. Por último, se implementa una cultura de riesgos en la organización, implicando a todos los colaboradores.

ISOTools Excellence ISOTools Excellence, tras 25 años de experiencia en el sector, pone a disposición de sus clientes un software ERM capaz de unificar todas las metodologías existentes y hacer realmente sencilla la gestión de riesgos corporativos de cualquier organización independientemente del sector en el que opere y el tamaño que tenga.

Gracias al software ISOTools ERM, la organización dispone de las herramientas adecuadas y la consultoría necesaria para la automatización de los procesos de gestión de riesgos, consiguiendo la reducción de tiempo y recursos empleados y el aumento de la capacidad de la organización para aprovechar las oportunidades que puede brindar el mercado, incluso cuando estas proceden de riesgos que, bien gestionados, pueden aportar grandes beneficios.