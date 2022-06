Gases refrigerantes, la solución ecológica de RADICANSA para la conservación de los productos alimenticios Emprendedores de Hoy

El uso de gases refrigerantes en la industria se hace cada vez más habitual. RADICANSA se ha especializado en los gases refrigerantes de nueva generación como el dióxido de carbono ultraseco R744, el XP10, XP40 y XP44 que son gases refrigerantes “sustitutos” de aquellos anteriores que tanto contaminaban el medioambiente.

Con almacenes en las Islas Canarias, RADICANSA se ha especializado en la comercialización de este y otros gases ampliamente utilizados en el sector de hoteles, transportes públicos, automoción, etc. proporcionando a sus clientes, soluciones efectivas para mejorar la calidad de los sistemas de frío a uno de los mejores precios del mercado con una garantía en calidad y servicio sin precedentes.

Ventajas del nitrógeno en la conservación de alimentos En el sector de la alimentación, uno de los mayores retos ha sido la conservación de los alimentos de forma saludable, segura y que además sea amigable con el medioambiente. En este proceso, el nitrógeno ha destacado como uno de los métodos más efectivos, ya que contribuye a prolongar la vida útil de diferentes tipos de alimentos.

Al ser comparado con el frío mecánico, la refrigeración con nitrógeno favorece a evitar la pérdida de peso en los alimentos, considerando que con el primer método los especialistas aseguran que la pérdida es de hasta 30 veces mayor. A este gas también se le atribuye la mejora de condiciones microbiológicas en los productos, caracterizándose además por frenar la oxidación por oxígeno en ese ámbito.

Adicionalmente, en la industria alimentaria el nitrógeno no representa ningún riesgo a la salud. Al ser inerte, este gas refrigerante protege los productos de diferentes reacciones químicas y evita la producción de humedad, lo que contribuye a la aparición de bacterias, al tiempo que mantiene la calidad del producto.

Gases refrigerantes de alta calidad Como una empresa especializada, RADICANSA dispone de un amplio stock de gases refrigerantes, industriales y alimentarios. Desde nitrógeno industrial, especial y ultraligero, hasta gases especiales, oxígeno, helio, argón puro, mezcla de argón y nitrógeno, propileno y dióxido de carbono, entre otros, los cuales han sido calificados como uno de los de mayor calidad en las Islas Canarias, territorio donde opera esta compañía.

Cabe resaltar que RADICANSA es el nombre comercial bajo el que opera DEEGIE CANARIAS SL, una empresa con veinticinco años de trayectoria en la comercialización de gases industriales y alimentarios, destacando por proporcionar sus servicios en diferentes empresas dedicadas a todo tipo de sectores en Canarias.

Todo esto ha permitido a la compañía posicionarse como una de las principales distribuidoras de gases refrigerantes, industriales y alimentarios. Las empresas interesadas en contratar sus servicios pueden acceder a toda la información que ofrece RADICANSA en su página web.



