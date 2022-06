​La Academia de Cine crea la Comisión de Igualdad La vicepresidenta segunda de la institución, la actriz Susi Sánchez, está al frente de este nuevo órgano Redacción

lunes, 20 de junio de 2022, 11:52 h (CET) La Junta Directiva de la Academia de Cine, en su primera reunión tras la elección de la nueva presidencia, ha aprobado la creación de una Comisión de Igualdad con el objetivo de contribuir activamente a la igualdad en todos los ámbitos del cine.



La vicepresidenta segunda de la institución, la actriz Susi Sánchez, está al frente de este nuevo órgano, del que forman parte seis vocales de la Junta Directiva –los productores Carlo D'Ursi y María Luisa Gutiérrez, la guionista Virginia Yagüe, el diseñador de vestuario Pepe Reyes, la actriz Amparo Climent y el director Javier Balaguer– y Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia.

"La Academia da un paso más con la constitución de esta comisión que, como base y ejemplo de partida, es paritaria. Era necesario e imprescindible esta comisión para que cambie la realidad y haya una igualdad efectiva", ha destacado Susi Sánchez.

La Comisión de Igualdad nace como una herramienta para concienciar y sensibilizar especialmente en materia de igualdad de género, promoviendo iniciativas dentro de la institución y del ámbito audiovisual para lograr este objetivo fundamental para la nueva Junta Directiva.

Con su creación, la Academia de Cine reitera su compromiso por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el fomento de la diversidad y la inclusión de manera transversal en el mundo audiovisual, expresado también con la creación de un Campus de Verano de la Academia de Cine centrado en estas cuestiones, y que se celebrará del 3 al 17 de julio en Valencia.

La Junta Directiva también ha aprobado la creación de una comisión que trabajará en la activación y el seguimiento de las iniciativas y actividades que se celebren en Barcelona, donde la Academia cuenta con una delegación.

