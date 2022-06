Chandon Garden Spritz cuadruplicará sus ventas este año Es un vino espumoso crémant elaborado a partir del Chandon Argentina Brut Redacción

sábado, 18 de junio de 2022, 09:19 h (CET) La mundialmente famosa marca francesa Chandon, de champagnes y vinos espumosos, tiene previsto multiplicar por cuatro sus ventas de Chandon Garden Spritz este año 2022, según ha anunciado al periódico La Nación, de Argentina, Sibylle Scherer, CEO de Chandon, quien asegura que la marca pasa por un momento decisivo, gracias a la innovación que aportan los Terroirs de este país, junto con el “toque especial” que dan a este espumoso, y que le llega desde la Comunidad Valenciana, en España.

Chandon Garden Spritz cuadruplicará sus ventas este año a nivel mundial gracias, entre otros, a Campoluz Enoteca, tienda especializada ubicada en Alicante (España), avalada por una trayectoria de más de cuarenta años (se fundó en 1981).

Campoluz es un selecto proveedor de todo tipo de bebidas, a través de una tienda especializada en vinos, espirituosos y productos delicatessen. Su equipo humano está integrado por un conjunto de expertos profesionales, especialistas en proporcionar un servicio personalizado y de calidad a cada cliente, y que reciben una formación continuada en un afán constante de superación.

Chandon Garden Spritz

Chandon Garden Spritz es un vino espumoso crémant elaborado a partir del Chandon Argentina Brut, macerado con un licor de cáscaras de naranja amarga, hierbas y especias de origen 100% local. Se elabora con la mitad de azúcar que un spritz italiano. Es una cuvée seca, con uvas Chardonay, Pinot Noir y Semillón, con un aromático y refrescante licor de naranja amarga, elaborado con extractos naturales de cáscaras de naranja, procedentes de un huerto familiar de Valencia.

Su equilibrio único de acidez y dulzura ha hecho que lo considerasen el mejor “Vino Espumoso Argentino” en el certamen Champagne and Sparkling Wine World Championships 2020.

¿Qué es un spritz?

Originalmente, el spritz era el resultado de mezclar vino espumoso seco, generalmente blanco, con soda o con agua con gas. Posteriormente se le añadió un agradable sabor a naranjas y hierbas. El término spritz nació de la palabra austriaco-alemana spritzen, que significa “rociar” en el sentido de rebajar una bebida alcohólica con agua de soda.

Esto dio lugar a un refresco alcohólico muy típico de varias regiones de Italia, donde con los años se ha convertido en un excelente aperitivo.

Fuera de Italia, comenzó a cobrar una gran popularidad a partir del año 2003, cuando la francesa Chandon lo popularizó. Chandon Garden Spritz ha sido elaborado a partir de Chandon argentino, extracto natural de piel de naranja valenciana, hierbas y especias.

La innovación de Chandon Garden Spritz es que incorpora un nuevo concepto de spritz listo para tomar. Es el equilibrio perfecto entre dulzor y amargor, que lo hace ideal para el verano.

Un poco de historia

En los años 50, Robert Jean de Vogüé, presidente de Moët & Chandon, decidió producir bajo la marca Chandon vinos espumosos de alta gama fuera de la región francesa de Champagne. En 1959 se estableció en Argentina con su primera filial fuera de Francia, concretamente en Mendoza.

Chandon Garden Spritz se inspira en el sabor amargo del mate y el fernet argentino, combinado con el toque cítrico de la naranja valenciana para conseguir una bebida fresca, explosiva y completamente nueva.

Las naranjas locales de la región española de Valencia están cultivadas bajo principios de sostenibilidad en una finca familiar, libre de pesticidas, y recolectadas a mano.

La comercialización de Campoluz Enoteca

Campoluz Enoteca cuenta con un almacén informatizado de 2.500 metros cuadrados, con más de 7.000 referencias. Es una tienda especializada en vinos, destilados y productos gourmet con cava climatizada de última tecnología.Sirve a toda España peninsular, Islas Baleares, Ceuta y Melilla; a todos los países de la UE, excepto islas Azores y Madeira, Isla de Man e islas del Canal y los departamentos o colectividades de ultramar.

En la Comunidad Valenciana y resto de la Península Ibérica, el plazo de entrega de los pedidos es de dos a tres días laborables, de lunes a viernes, excepto festivos. Los envíos a Baleares tienen un plazo de entrega de tres a cuatro días laborables. Los envíos a Ceuta y Melilla llevan de siete a diez días laborables.

Los envíos Internacionales dentro de la Unión Europea oscilan entre los dos y los diez días laborables.

Proceso de compra

Los pedidos se pueden pagar con tarjeta (VISA, Mastercard o American Express), mediante transferencia bancaria, PayPal o contra reembolso, si bien esta última modalidad conlleva un recargo del 3%.

Para hacer un pedido, en página de inicio de Campoluz Enoteca, en la esquina superior derecha, hay que pulsar en “Acceder” y posteriormente "Crear Cuenta". El cliente rellena sus datos, acepta las condiciones y pulsa “Continuar”. Con esto ya está registrado.

El cliente registrado tiene activos sus datos hasta que él mismo quiera cambiarlos, lo que agiliza el proceso de compra. Además, en su perfil de cliente hay un histórico de pedidos que podrá consultar cuando quiera, con la comodidad de poder repetir pedidos sin tener que buscar nuevamente los productos.

