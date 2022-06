Sandalias y verano, porque la estación estival no es solo para las bicicletas El calzado abierto es imprescindible para soportar las altas temperaturas Redacción

sábado, 18 de junio de 2022, 09:13 h (CET) La primavera que la sangre altera, cada vez es menos extensa en el calendario. Las continuas olas de calor, y ya en mayo la Península Ibérica vivió una de gran calado, está haciendo que las temperaturas en los meses primaverales sea más propia del verano.

En términos de moda esto se traduce en que ya apenas quedan semanas de entretiempo. En muchos lugares se pasa de la ropa de invierno, que cada vez es menos cálida, a las camisetas, vestidos, shorts, faldas y minifaldas propias de la estación estival. O también puede suceder que ese tiempo primaveral se adelante ya al mes de febrero e inicios de marzo.

Con esta realidad cada vez más palpable sobre la mesa, hoy toca hablar de calzado para el verano, lo que nos lleva indiscutiblemente a las sandalias. El calzado abierto es imprescindible para soportar las altas temperaturas.

En Zapatos Vas son plenamente conscientes de ello, por lo que nos ofrecen cada año numerosas propuestas con las novedades de las principales firmas del mercado. ¿Sabes qué sandalias serán las más populares este verano?

Sandalias cangrejeras

Este tipo de zapatos tuvo una intentona de éxito en 2021, pero no terminaron de causar mucha relevancia entre las consumidoras. No obstante, no es la primera vez que en moda una tendencia que no recibe mucha atención vuelve con fuerza un tiempo después.

Y este año así parece ser, no solo podrás ver sandalias de este tipo en las calles, terrazas y paseos marítimos, sino que muchas firmas de moda muy destacadas en el mundo están apostando por ellas. Además, algunas influencers ya las han lucido en sus publicaciones.

Sandalias con plataforma

Las Sandalias plataforma han superado la categoría de tendencias. Son un tipo de calzado que es atemporal, que supera las modas pasajeras. Cada verano vuelve este formato, aunque es cierto que adaptado a los gustos de los diseñadores, las firmas de moda y las propias consumidoras.

En Zapatos Vas puedes encontrar numerosas de estas propuestas de creación propia o también de otras marcas destacadas. El esparto sigue siendo un gran protagonista, así como el yute, entre los materiales típicos de este calzado.

La idea es buscar modelos que sean transpirables, frescos, robustos y con un componente estético que les permita ser usados en terrazas, la playa, la piscina y ocasiones informales de todo tipo. Por otra parte, las sandalias de este tipo son muy interesantes porque las hay para todos los gustos, son únicas en su versatilidad, se adaptan a todo tipo de estilos y formas y encajan con prácticamente cualquier look.

Sandalias flatform

Una variante de las sandalias con plataforma pero que conviene no confundir. Las flatform incluyen una plataforma en bloque y toda ella va pegada al suelo, sin tacones de por medio. Como en otros casos, este tipo de calzado se recupera de un tiempo en el que fue muy popular, los inicios de la década del 2000.

En Zapatos Vas puedes encontrar modelos que se ajustan a este diseño y que también tienen a los materiales naturales: esparto, fibras, yute, como grandes protagonistas.

Sandalias planas con tiras

Pasamos de las alturas, pues en algunos casos las sandalias con plataforma superan los cinco o seis centímetros de altura, a las planas. Este formato es muy reconocible, ya que sus múltiples tiras y su suela completamente plana son inconfundibles.

Están presentes en el fondo de armario de muchas chicas y son imprescindibles para el verano. Su uso es más apropiado en ocasiones en las que no se precise llevar este calzado durante mucho tiempo y en lugares frescos.

Si vas a ir a trabajar con ellas y tienes que pasar muchas horas de pie o caminando sobre firmes a alta temperatura, es muy probable que acabes sintiendo calor en la planta de los pies e incluso aumente tu sudoración.

Sandalias thong

A medio camino entre sandalias y chanclas, las thong sandals son sandalias de dedo. Y decimos bien a medio camino porque no son chanclas de goma para ir a la piscina. Hablamos de modelos más logrados, elegantes y sofisticados que incluso pueden llevar tacón.

