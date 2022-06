Alexia Putellas protagoniza una docuserie de tres episodios Es la primera futbolista en ganar el Balón de Oro, The FIFA Best y los Globe Soccer Awards Redacción

viernes, 17 de junio de 2022, 10:35 h (CET) Prime Video ha anunciado Alexia, una nueva docuserie de tres episodios sobre Alexia Putellas, galardonada capitana del Fútbol Club Barcelona y parte de la Selección española que se ha convertido en un referente del fútbol femenino internacional, inspiración de muchas niñas y una pionera que ha revolucionado este deporte. La docuserie se estrenará este año en exclusiva en Prime Video en España, Portugal y Latinoamérica exceptuando México y Brasil.



La fantástica temporada del Fútbol Club Barcelona y el seguimiento a la Selección en la Eurocopa este verano serán algunos de los hitos que se verán en la docuserie, que recorrerá el espectacular salto del fútbol femenino a través del relato de Alexia en primera persona.

Producida por You First Originals y dirigida por Joana Pardos (Pioneras, Radio Gaga, Bruixes), con la producción ejecutiva de Javier Martínez y Luis Miguel Calvo, la docuserie hará una inmersión en la vida y transformación de la mejor futbolista del mundo. Un acceso exclusivo que llevará a los espectadores desde su infancia hasta el momento en que se convierte en un referente social y deportivo global. Además, la producción contará con la presencia de distinguidas figuras del deporte internacional que aportarán su visión y apoyo hacia la normalización y equiparación del fútbol femenino.

