Las piscinas prefabricadas más de moda en Estados Unidos llegan a España con Pool&Tina

viernes, 17 de junio de 2022, 09:48 h (CET)

Una tendencia en alza en Estados Unidos son las piscinas prefabricadas en acero galvanizado. Ahora, empresas especializadas en el sector han traído estos productos a España.

Pool&Tina tiene las piscinas prefabricadas de moda más vendidas en EE.UU. y las pone a disposición de sus clientes en el territorio español. Se trata de la primera ocasión en la que estos recipientes se comercializan en el mercado nacional.

El origen de las Tank Pool piscinas prefabricadas Las piscinas prefabricadas que triunfan en el país norteamericano se elaboraron inicialmente en Nebraska con la finalidad de ser abrevaderos para el ganado. Conocidas como Stock Tank Pool, se crearon como solución al Dust Bowl, la gran sequía que azotó a la nación durante los años 30, conocidos localmente como los dirty thirties. Esta adversidad climática generada por tormentas de polvo convirtió a las Grandes Llanuras estadounidenses en zonas desérticas que obligaron a sus pobladores (aproximadamente tres millones) a migrar hacia otras regiones del país. Se cree que alrededor de cinco millones de personas murieron a causa de la consecuente hambruna ocasionada por este fenómeno natural. Considerado el desastre ecológico más importante y devastador de la historia del país.

Al evidenciarse una notable pérdida de las cosechas, estados como Colorado, Texas, Nuevo México, Oklahoma y Kansas quedaron, en gran medida, desolados. Por este motivo, el gobierno federal instauró la ley de asentamientos rurales, conocida como Homestead Act, cuya aprobación por el Congreso en mayo de 1862 ofreció garantías como parcelas gratuitas a quienes se atreviesen a repoblar la zona, construyendo casas y cultivando la tierra durante un periodo no inferior a los cinco años. De esta forma, y con la imperiosa necesidad de hidratar al ganado, surgieron las Stock Tank Pool.

Actualmente, estos recipientes versátiles, atractivos, resistentes, estéticamente agradables y adaptables a diversos lugares y entornos son comercializados en España por Pool&Tina.

¿Qué características y beneficios ofrecen las piscinas prefabricadas de acero? Pool&Tina dispone de las piscinas prefabricadas más populares en Norteamérica, ofreciéndolas en su catálogo a precios competitivos y en diversos tamaños, formas y estilos. Estas albercas de acero, reconvertidas en piscinas, son respetuosas con el medioambiente, sobre todo, por estar hechas de un material noble y perdurable. Una alternativa sostenible y funcional a las piscinas desmontables de plástico convencionales. De apariencia rural, muy de moda actualmente, pueden ubicarse fácilmente en jardines, patios e, incluso, terrazas, ya que no requieren obra, ni montaje ni instalación. Las Stock Tank Pool permiten ahorrar tiempo y dinero, y tener una piscina instalada en el jardín de forma rápida y económica.

Entre las ventajas que ofrecen las piscinas prefabricadas de acero se encuentra su larga vida útil, su sencillo mantenimiento y su simplicidad estética y funcional. Las Stock Tank Pool pueden dejarse en su estado original de acero galvanizado o pintarlas al gusto y según la estética del entorno. También pueden incorporarse tarimas de madera a medida y calentarlas en invierno. En Pool&Tina se pueden adquirir piscinas prefabricadas redondas y ovaladas. Las ovaladas se convierten en una auténtica bañera exterior ideal para espacios pequeños. En Pool&Tina se pueden encontrar todos los accesorios necesarios para estas piscinas tan originales para que el jardín se convierta en un verdadero oasis.

Se adaptan a todos los estilos porque son muy versátiles. Encajan perfectamente en ambientes rústicos, nórdicos, románticos, modernos. Tal y como afirma Pool&Tina: “¡Nosotros ponemos la piscina, pero el ambiente lo creas tú!”



