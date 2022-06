eRoom Meets: La digitalización y sostenibilidad son claves para el renacer del sector hotelero español Es la herramienta hotelera que está transformando el futuro de la hotelería Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de junio de 2022, 08:56 h (CET) El 1ero de junio se llevó a cabo eRoom Meets, el espacio para conocer las tendencias del sector hotelero. Se abordaron temas como la importancia de la sostenibilidad para afrontar los desafíos, la tendencia de los viajeros, cómo la hiperpersonalización de las experiencias de los huéspedes impulsa la modernización y la rentabilidad, y la importancia que las ayudas europeas representan tras la pandemia del COVID-19.

La sostenibilidad: punto focal de las ayudas europeas

Jesús Nuño, Senior Advisor en Hotelería y presidente del Consejo Social de la UCM reconoce que los esfuerzos deben destinarse a la eficiencia energética, es difícil llevarlo a cabo sin la inversión necesaria, por ende espera que tanto Europa como España ayude hacer frente a esas inversiones. Jordi Ferrer, CEO Hesperia World, destaca que la sostenibilidad es un tema complejo y todavía es una asignatura pendiente para las empresas del sector.

En este sentido, para José Luis Fernandez, director comercial de eRoom Suite la digitalización interviene eficazmente para regular temas como la sostenibilidad, gracias a la información recopilada con tecnologías de vanguardia.

Incidencias tecnológicas en el sector hotelero

La transformación tecnológica dejó de ser una alternativa para convertirse en necesidad, así lo aseguró Jordi Ferrer, modernizar la tecnología hotelera incide en el éxito a largo plazo para las marcas.

¿Conocer al nuevo viajero post-covid asegura el éxito de la marca?

Los expertos aseguran que los viajeros no deben verse como una masa o parte de una estadística, si no como personas reales que aportan información útil en el desarrollo de estrategias eficaces para la hotelería.

Cayetano Soler, Socio de PWC, cree que para el huésped el viaje comienza desde el momento de su inspiración y si estudiamos los gustos podemos atraerlos y convertirlos en embajadores a futuro de nuestras marcas.

Desde el punto de vista de Jordi Ferrer, los viajeros son los mismos, solo cambió su comportamiento, ahora se preocupan por su seguridad y se inclinan por destinos nacionales, abriendo oportunidades de negocio locales más rentables.

José Luis Fernandez, cree firmemente que el campo hotelero debe mantener comunicación constante con el huésped, y eRoom Suite ofrece un universo lleno de soluciones tecnológicas enfocados en llevar la hiperpersonalización del huésped durante su estancia y que sin duda alguna es la herramienta hotelera que está transformando el futuro de la hotelería. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

